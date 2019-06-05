Muhammed Güneroğlu sordu Levent Tüzemen cevapladı: "Fatih Terim işini bilir"

Şener, milli takım futbolcusu. Jimmy, Fransa’da bu sezon 36 maç yaptı. Babel tartışılmaz. Muriç, parlamaya hazır bir isim. Fatih Terim istediği kadroyu kurarsa yine başarı gelecektir.

Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı Gençlerbirliği eski futbolcusu Jimmy Durmaz ve Ryan Babel ile el sıkışıldığı konuşuluyor. Vedat Muriç de listede. Bu futbolcular gelirse takıma katkı sağlar mı? Şener Özbayraklı daha düne kadar milli takımda hücum beki olarak görev yapıyordu. Fenerbahçe'de oynamamasının sebebi sözleşme uzatmamasıdır. Şener, Galatasaray'a gelirse hem iş yapar hem de rekabeti yukarı çeker. Jimmy Durmaz'ın bu sezon istatistiklerine baktığımızda 38 haftalık Fransa Ligi'nde 36 maçta forma giymiş, 4 gol atıp, 1 asist yapmış. Son Dünya Kupası'nda İsveç Milli Takımı'nda görev yaptı. G.Birliği'nde acemilik dönemini yaşadı. Avrupa'ya çıkıp futbolunu olgunlaştırdı. Futbol aklıyla ciddi katkı sağlar, Türk pasaportuyla yerli statüsünde Fatih Terim'in elini güçlendirir. Babel'in Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda ve Devler Ligi'ndeki başarısında ciddi payı vardı. Devre arasında Beşiktaş yollamasaydı belki de şampiyon olurdu. Fulham'da da golcülüğünü ön plana çıkardı. Donk ile çok iyi anlaştıklarını biliyorum eğer Onyekuru kiralanmazsa sol kanatta verimli olur. Sadece gol atmaz bol bol da asist yapar. Dışardan atacağı sert şutlar da G.Saray'a pozisyon zenginliği sağlar. Vedat Muriç'i Galatasaray, Giresunspor'da oynarken almayı planlamıştı ama bugünleri göremeyen yönetim transferde ciddi davranmadı. Muriç çok disiplinli bir oyuncu. Saha içerisinde uzun mesafeli koşular yapabiliyor. Yüreğiyle oynadığı gibi hırsını takıma da yansıtıyor. Çakılı santrfor değil, gezginci bir forvet. Süper Lig'de çok gol atar ayrıca hedefli bir oyuncu olduğu için Avrupa'da da vitrine çıkmak için varını yoğunu ortaya koyar. İddia ediyorum Eren'in tek santrfor oynadığı dönemde Muriç tek golcü olarak hizmet verseydi G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkar ilk yarıda daha çok puan toplardı.



Sarı-kırmızılılarda hangi isimlerle yollar ayrılmalı? Galatasaray teknik heyeti yeni sezon için yerli kadro mühendisliğini lig başlamadan bitirmelidir. Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram bir türlü verilen şansı değerlendiremeyen Sinan Gümüş artık Galatasaray'da oynamamalıdır. Ayrıca altyapıdan 2000 doğumlu 3-4 oyuncu kadroda yer alacaktır. Muğdat Çelik sorunlu bir oyuncu olmadığı gibi eğer yerli kontenjanı dolmuyorsa kadroda 1 yıl daha kalabilir ama Terim'in transfer listesindeki oyuncular Florya'ya gelirse Muğdat da gidebilir.



Diagne'nin şampiyonluk kutlamasına katılmaması ardından "Kim daha çok para verirse oraya giderim" demesi sizce ayrılık sinyali mi? Taraftarı karşısına almaya çalışıyor gibi. Yabancı oyuncuların çoğunda maalesef oynadıkları kulüplerle ilgili aidiyet duygusu oluşmuyor. Diagne de profesyonelliğin ötesinde parayı ön plana çıkartıyor. Galatasaray zarar etmeyecek bir transfer teklifiyle karşı karşıya kalırsa Diagne'yi satabilir. Diagne maalesef zücaciye dükkânına giren file benziyor. Söylediklerinin nereye gideceğini düşünemiyor. Diagne, G.Saray'la sözleşmesini devam ettiğini biliyor. Ama buna rağmen "Kim çok para verirse giderim" diye iddialı söylemde bulunuyorsa ben o zaman Diagne'nin bir kulüple anlaştığını düşünürüm.



Bu sezon da transferler son güne kalırsa taraftar ve Fatih Terim'in tepkisi nasıl olur? Geçen sezon başında Galatasaray lige start vermeden önce yönetimin eli ekonomik olarak rahat değildi. UEFA'nın şartları Demokles Kılıcı gibi Galatasaray'ın üzerinde sallanıyordu. Bugün ise ekonomik açıdan kâra geçmiş bir G.Saray var. Üstelik UEFA'dan ve TFF'den gelecek paraları düşünürsek yeni transferlerin çok fazla gecikmeyeceğine inanıyorum. Ayrılan oyuncuların maliyeti de UEFA'nın belirlediği bütçeden düşecek. Yönetim, bu sezon ayağını yorganına göre uzatmak konusunda ekonomik açıdan daha özgür ve daha tecrübeli.



AVCI BASKIYI KALDIRABİLİR Mİ?

Beşiktaş sezon biter bitmez Abdullah Avcı ile anlaştı. F.Bahçe birçok oyuncusuyla yollarını ayırıp yeni takım kurmak istiyor ama para yok. Trabzon bu sezon da çok para harcamayacak. Başakşehir, Okan Buruk'la anlaştı. Rakiplerin durumu gelecek sezon ne olur? Beşiktaş'ta birçok oyuncu yeni sezonda olmayacak. Abdullah Avcı, maliyetleri düşük bir kadroyla yola çıkacak. Avcı, Başakşehir'de görev yaparken hiç medya baskısı yaşamadı. Kimse kendisine "Neden bu oyuncuları değiştirmedin, neden şu oyuncuya yer vermedin" şeklinde sorular sormadı. Şenol Güneş'in şampiyon hoca olmasına rağmen Beşiktaş medyası tarafından sırf Ljajic'i solda oynattığı için ağır eleştirildiği hatırlatırım. Avcı, sadece Beşiktaş'ta hocalık yapmayacak, medyanın da taraftarın da yaratacağı baskıyı göğüslemek zorunda kalacak. Sorum şu; bu baskıları Avcı kaldırabilir mi? Takım değiştirerek başarılı olamazsınız. Başkan Ali Koç geçen sezon Aykut Kocaman'ı görevde bırakıp, kadroya 1-2 takviye yapsaydı Fenerbahçe yine yarışın içinde olurdu. Kadıköy'de tribünler doluyor ama oyuncuların saha içindeki performansları "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz" şeklinde olmuyor. Gelecek sezon da çok oyuncuyu kaybedeceği için Fenerbahçe'ye sıkıntı yarabilir. Trabzonspor'un mükemmel bir kadrosu var. Onazi'nin yerine aynı tipte bir oyuncu alırlar, Rodallega'nın alternatifine de nokta atışı yaparlar ve geriden oyunu kuracak iyi bir stoper getirirlerse şampiyonluk yarışında iddialı olurlar. Başakşehir hem hocasını hem havasını kaybetti. Ve liderleri Emre de gitti. Okan Buruk, yeniden bir Başakşehir yaratmak için kolları sıvar.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Hakemler Galatasaray'ı şampiyon yaptı" demesi ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un "Fatih Terim'e neden tazminat ödendi" sorusunu nasıl yorumlarsınız. Geline "Neden oynamıyorsun" diye sormuşlar, "Yerim dar" demiş. Kedi uzanamadığı ciğere "Mundar" dermiş. Başkanlar Fikret Orman ve Ali Koç'un söylemleri gelin ve kedi olayına benziyor. Başarısızlıklarını örtmek için biri Galatasaray'a sataşıyor diğeri Fatih Terim'e dalıyor. Bu iki başkanın imkanı olsa Terim'i hemen göreve getirirler. Amaç G.Saray'ı dövmek değil Terim'i yok etmek. Çünkü rakip olarak karşılarında 8 şampiyonluk yaşamış çok büyük tecrübeli dünya çapında bir isim var. Sonuç bu iki başkan hatalarının kendilerinde olduğunu bilmelerine rağmen çözümü başkalarının huzurunu kaçırmakta bulmaya çalışıyorlar.



NAPOLİ MAÇINDAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ

Ay-yıldızlıları Yunanistan ve Özbekistan maçlarında nasıl buldunuz. Farklı kadrolarla mücadele ettiler. İki maçta da görev yapan oyuncuların sahada müthiş ciddiyetle mücadele ettiklerini gözlemledim. Şenol Güneş herkese şans vererek, rekabeti körüklemiş. Genç, yetenekli ve tecrübeli bir kadromuz var.



8 Haziran'da yapacağımız Fransa maçında nasıl bir futbol anlayışı bekliyorsunuz? Son dünya şampiyonundan 1 veya 3 puan alabilir miyiz? Fransa çok güçlü bir ekip. Doğru oynamalıyız, rakibe hızlı hücum yapacak geniş alan bırakmamalıyız. Şenol Güneş, milli takımı Fransa önünde Beşiktaş'ın Napoli'ye karşı oynadığı modelle oynatmalıdır. Yani, kompakt futbol anlayışında kalabalık bir alan savunması ve hızlı hücuma çıkmaya çalışmalıdır. Burak Yılmaz bu modelin en önemli silahı olur.