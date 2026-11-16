Düşük seviye bir hakem

İlk çeyrekte 5-4-1 ile topun arkasına geçtik kalabalık gömülü savunma ile Fransa ataklarını karşıladık.

Pasla çıkamadığımız anlarda tek seçeneğimiz yüksek toplarla Deniz'e oynamak zorunda kaldık.

Berke yediği gollere rağmen kalede kurtarışlarıyla güven verdi, iyiydi.



Anthony Taylor hakemliği bırakınca İngilizlerin politik destekle öne ittiği 41 yaşındaki Kavanagh'ı yakın zamanda yönettiği Galatasaray-Stuttgart maçından hatırlıyoruz. Prömel'in Osimhen'i sarılıp indirmesine penaltı vermemişti. Gözlemcisi Björn Kuipers çok başarılı bulmuş olmalı ki teri soğumadan bu maça geldi.

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2022'de Everton-M.City maçında VAR'da hata yapınca Frank Lampard, Kavanagh için "İşini doğru yapmayan bir profesyonel ve beceriksiz biri" demişti. Lampard'a katılıyorum. Oyuncular centilmendi ilk faul 8'de oldu. 39'da Mbappe ofsayt, gol iptali doğru. 40'da kaleci Maignen-Deniz pozisyonunda neyin faulü bu? İki ayak çarpışıyor, topa vuran Deniz ama Fransa lehine faul uydurdu. Barış ve Salih'e gösterdiği kartlar hikaye.

Sözüm ona Premier Lig hakemi ama asla yüksek profil değil. Arda ile attığımız golün başlangıcında İsmail ofsaytta, iptal doğru. 1 numaralı yardımcı çok başarılıydı.