Savaşarak yenildik

Uluslar A Ligi'ne veda maçımızda dünya devi Fransa karşısında iyi mücadele ettik. Yenilmesine yenildik ama bundan önceki bazı maçlarda olduğu gibi sahadan silinmedik...

5-4-1 dizilişiyle rakibi karşılarken, fırsat buldukça kontratak yaptık.

Kale önümüz yeterince kalabalıktı...

Fransa bunu bekliyor olacak ki, kanatlardan, özellikle de soldan çok iyi geldiler.

Montella'nın bir türlü oynatmadığı Berke, muhteşem bir maç çıkardı ve dört-beş net pozisyonu başarıyla önledi.

İsmail'in karşı karşıya golü kaçırması, tek kelimeyle zor olanı yapmaktı. O da zoru başardı!..

Arda'nın vuruşlarının gol olmasını ise Fransız savunma duvarı önledi.

Maçı beraberliğe bağlayabilirdik eğer ilk golü biz bulabilseydik.

Öyle olmadı. Basit bir korner organizasyonunda ön direkte Rabiot topu aşırdı ve karambolde top ağlarımıza gitti.

Fransızlar "Geride mi beklesek, ikinci golü mü arasak?" derken, savunmadaki anlaşmazlıklarında top Arda'nın önünde kalmaz mı?!...

Kale boş... Kaleci şaşkın, savunma olduğu yerde kalakalmış ama Arda acele etti ve topu yandan dışarı attı... Yazık oldu. Ama canı sağ olsun.

Sonra ikinci Fransa golü geldi.

Gruptaki en iyi mücadeleyi, en güçlü rakibe karşı verdik.

Abdülkerim'in attığı son dakika golü ise gecenin teselli ikramiyesi oldu.