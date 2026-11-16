Hayde uşaklar

Bordo-mavi sadece bir formanın rengi değil... Gönüllerin rengi, yüreklerin sevdasıdır. Trabzon'dan dünyaya meydan okuyan asil inattır. Ateşin harlanmasında Reis'in payı büyük. Adam sahaya sadece 11 futbolcu çıkarmıyor. Bir karakter, bir mücadele ve inadımızı ortaya koyuyor. Öyle kolay teslim olmak yok! Formaya bakıp geri adım atmak yok! Son düdük çalana kadar savaşmak var. Çünkü Trabzonspor Karadeniz'in hırçın dalgasıdır. Dağların başında esen sert rüzgârdır. Yaylalarda yankılanan kemençedir. Horonun ritmi, gurbettekinin hasreti, bir şehrin namusudur. Trabzonspor kazandığında sadece üç puan alınmaz. Bordo- Mavi yüreklerde bayram başlar. Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Belçika'da yaşayan gurbetçinin yüreğine güneş doğar. Gurbetteki hemşeriler gece yarısına kadar maç izler. Sabah patron sorar: "Bugün keyfin yerinde Cemal, hayırdır?" Cevap hazır: "Bizim Reis kazandı!" Patron şaşırır: "Erdoğan mı?" "Yok usta, o Reis başka!" "Bu Trabzonspor'un Reis'i!" Mesele budur! İki Reis'in de seveni çoktur. Biri milyonların umudunu, diğeri bordo-mavili taraftarın heyecanını omuzluyor. Trabzonlu için Reis kazansın, gerisi teferruat!



Gelelim Salah meselesine... Dünya şimşek gibi oyunundan tanır Muhammed Salah'ı! Adamın ayağında top var mı, yok mu anlaşılmaz bile. Savunmayı geçince bir bakmışsın ki kaleciyi avlamış. Salah'ın sürati, tekniği, futbol aklı tartışılmaz. Trabzonspor meselesi başka ama! Mesele yalnızca top oynamak değil, yüreğini ortaya koymaktır. Salah'ın karşısına denizin hırçın dalgasını koysan ne olur? Salah topu alıp sağdan gitse, uşaklar soldan bağırır: "Ula nereye gideyisun?" Bu takımın genlerinde pes etmek yok! Dünya yıldızları futbolun güzelliğini temsil eder. Trabzonspor ise futbolun ruhunu! Üstelik bu sevda bulaşıcıdır. Trabzonspor'u sevmek için Trabzonlu olmak şart değil. Sevmeye başladınsa içinde fırtına koptu demektir. Sevdamızda samimi, sözümüzün adamıyız. Haksızlığa boyun eğmeyiz, zorluğa teslim olmayız. Bizim delikanlılığımız kabadayılık değil, mertliktir. İnadımız boşuna değil, karakter meselesidir. Bordo-maviye gönül verenler sonuna kadar arkasında durur. Çünkü bizim sevdamız skora bağlı değildir! Bizim için Trabzonspor bir forma değil, ömürlük yemindir. Bir annenin duasında, bir babanın heyecanında, bir gurbetçinin gözyaşında yaşar. İşte bu yüzden... Salah'ın şöhreti bizi korkutmaz güç verir. Arkamızda Karadeniz yüreğimizde Trabzon var. Dilimizde kemençe, damarlarımızda bordomavi kan var! Thomas Reis böyle devam etsin. Salah'a da selam olsun! Çünkü bu fırtına kolay dinmez. BİZE HER YER TRABZON! Son söz: Trabzonspor memleket meselesidir. Anlayana aşk, anlamayana kemençe sesi! Hayde uşaklar!