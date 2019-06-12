Geç açıldık – Levent Tüzemen – Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Geç açıldık

ile Mahmut'un sakatlığı sonucu yaşanan zorunlu kadro değişikliği Milliler'in önünde mükemmel işleyen oyun ritmini bozdu.
'nın Ozan-Hakan tercihi duygusaldı.
kısıtlı tekniğiyle Mahmut'un rolünü üstlenemedi ve çok top kaybı yaptı.
Ozan Tufan'ı oyunda kalması akıl tutulmasıydı.
Oyunu kurmaya gelen olmayınca Merih-Kaan ikilisi geriden topu oyuna sokmakta zorlandı.
Şenol Hoca, 'nu sola monte edip, 'ı sağa çekince kanatlar çalışmadı.
Sert ve isabetli şut atma becerisi yüksek Çalhanoğlu, Milan'daki gibi forvet arkasında görev yapsaydı verimli olurdu.
Fransa maçının çalışkanı ve top çalanı Burak'la iyi ikili olan Kenan da sağ kanatta kayboldu.
İzlanda topu kullanmayı bize bırakıp alan savunması yaparak oyun kurmamızı engelledi ve kontratakları kovaladı.
Dağınıklık yaşayan Millilerimiz duran topları en önemli silah olarak kullanan İzlanda'dan iki kolay kafa golü yedi.

Fransa maçında savunmayı hücumdan başlatmıştık.
Bu anlayış 2-0 geriye düştükten sonra aklımıza geldi.
İzlanda'ya baskı kurduk ve İrfan'ın kornerinde Dorukhan'ın mükemmel kafa vuruşu ile attığı golle umudumuz yeşerdi.

Çalhanoğlu ile İrfan Can'ın oyundayken Kenan'ın çıkıp Yusuf'un girmesi biraz fanteziydi.
Oysa Yusuf-Abdülkadir ikilisi "Cengiz-Mahmut" modelinin aynısıydı ve ilk 11'de başlamalıydı.
'ın sorunu hızlı hücum edememekti.
Yusuf orta alanı topladı.
Oyuna geç giren Abdülkadir Ömür çabukluğu ve dikine top taşımasıyla Milli Takım'a hücumda hareketlilik kazandırdı.
Bu İzlanda'ya yenilmemeliydik.
Yanlış 1'le başlamanın faturasını kaybederek ödedik

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 12 Haziran 2019, Çarşamba
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