Çipe ve Linnes çok iyi oynadı

Bolu-Galatasaray maçının üç kahramanı vardı. Galatasaray'ın kalecisi İsmail Çipe mükemmel kurtarışlar yaparak takımını ayakta tuttu. Boluspor'un kaptanı İsmail taraftarlarının kendisini haksız yere ıslıklamasına rağmen müthiş oynadı

Boluspor'un özellikle ikinci yarıda girdiği pozisyonlarda İsmail'in büyük çabası vardı. Ama gecenin en büyüğü VAR oldu. Trabzonspor-Başakşehir, Bursaspor-Fenerbahçe maçlarındaki pozisyonlar hala tartışılırken Bolu'da hakem Suat Arslanboğa ile VAR'da görevli Arda Kardeşler örnek olabilecek kararlara imza attılar. VAR'da kararı en son hakem vermelidir.

Arslanboğa, görmediği penaltıyı Kardeşler'in uyarısı ile verdi; yine Arslanboğa'nın verdiği goldeki ofsaytı Kardeşler VAR'dan iptal etti. Galatasaray VAR'ın doğru uygulanması ile İstanbul'a avantajlı bir skorla dönüyor ama oyun olarak İsmail Çipe ve Linnes dışındaki isimler vasat bir mücadele sergilediler.