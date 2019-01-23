Çipe ve Linnes çok iyi oynadı – Levent Tüzemen – Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Çipe ve çok iyi oynadı

Bolu- maçının üç kahramanı vardı. Galatasaray'ın kalecisi mükemmel kurtarışlar yaparak takımını ayakta tuttu. 'un kaptanı İsmail taraftarlarının kendisini haksız yere ıslıklamasına rağmen müthiş oynadı
Boluspor'un özellikle ikinci yarıda girdiği pozisyonlarda İsmail'in büyük çabası vardı. Ama gecenin en büyüğü VAR oldu. Trabzonspor-Başakşehir, Bursaspor-Fenerbahçe maçlarındaki pozisyonlar hala tartışılırken Bolu'da hakem Suat Arslanboğa ile VAR'da görevli Arda Kardeşler örnek olabilecek kararlara imza attılar. VAR'da kararı en son hakem vermelidir.
Arslanboğa, görmediği penaltıyı Kardeşler'in uyarısı ile verdi; yine Arslanboğa'nın verdiği goldeki ofsaytı Kardeşler VAR'dan iptal etti. Galatasaray VAR'ın doğru uygulanması ile 'a avantajlı bir skorla dönüyor ama oyun olarak İsmail Çipe ve dışındaki isimler vasat bir mücadele sergilediler.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 23 Ocak 2019, Çarşamba
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Levent Tüzemen - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN