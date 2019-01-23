TFF'ye yönelik bir operasyon mu var?

TFF Başkanı Yıldırım Demirören bugünden itibaren MHK'ya müdahale etmelidir. Hakemler ilk haftadan itibaren VAR sistemine rağmen sonuca etki eden büyük hatalar yapıyorlar. Hakemler yetersiz mi?



Yoksa TFF'ye yönelik gizli bir operasyon mu var? Yapılan hatalar Türk futbolunun adeta dibine dinamik koymaya benziyor!



Özellikle Galatasaray-Konya maçından sonra Kulüpler Birliği'nin yapmış olduğu açıklama, bir ültimatom gibiydi.



İfadeyi hatırlayalım; "Kulüpler Birliği Vakfı olarak Süper Lig'deki 17 takımın görüş birliği ile hakemlerle ilgili alınan ve tek bir kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek taraflı bu kararlardan geri adım atılmasını beklediğimizi ve geri adım atılmadığı takdirde Süper Lig kulüpleri olağanüstü toplanıp Türk futbolunun adil yönetilmesi için birlikte adım atılacağını belirtiriz." Bu açıklama TFF'ye karşı bir tehdit olmuştu.



YIPRATMA POLİTİKASI



Belli ki Fikret Orman, Göksel Gümüşdağ ve Ali Koç'un önderliğinde yapılan bu tehditvari açıklama TFF'yi itibarsızlaştırmaya çalışan bir açıklamaydı. Eğer TFF'yi yıpratma politikasının içinde bazı hakemler varsa ve bilerek hatalı kararlar vermeye çalışıyorlarsa bu Türk futboluna büyük zarar verir.

Yıldırım Demirören'in MHK'nin yanı sıra hakemlerle de bir toplantı yapıp "Kendinize çeki düzen verin, ayağınızı denk alın" demesi gerekir.



Antalya'daki hakem seminerinde bir konuşma yapan Demirören, "Ben hakemlerimi yedirmem" demişti.



Görünen o ki bu hakemler yaptıkları ciddi hatalarla Demirören'i yiyecekler.