Emre Aslan olmalı

Emre Mor, Fenerbahçe’ye giderse ‘sorunlu oyuncu’ olur. Ersun Yanal ilk yıllarındaki gibi gençlere fazla şans vermiyor.

Emre Mor için Galatasaray ve Fenerbahçe devrede. Kimde daha yararlı olur? Yeni bir başlangıç yapabilir mi?

Emre Mor'u ilk keşfeden Mustafa Denizli olmuştu. Denizli, Galatasaray'da göreve başladığında yönetimden Emre Mor'un alınmasını talep etmiş ama oyuncunun bonservisinin birçok elde olmasından dolayı transfer gerçekleşmemişti. Emre Mor'u Milli Takım'a ilk çağıran Fatih Terim olmuştu. Emre Mor, Galatasaray'a gelirse gerçek kimliğine kavuşur. Çünkü Terim, Emre gibi oyuncuları yönetmekte, performansını yükseltmekte başarılı olur. Fenerbahçe'ye giderse Emre Mor yine sorunlu oyuncu olarak anılır. Çünkü Ersun Yanal bu tür genç oyuncularla çok fazla uğraşmaz ve onları kazanmak için çaba harcamaz.



SALİH'İ HATIRLATIRIM

Bunu söylerken Ersun Hocanın Manisaspor'daki teknik direktörlük performansını es geçmeyelim. Ersun Yanal, sınıf atlamadan önce genç oyuncuları kazanmak için emek sarf ediyordu. Fenerbahçe başarılı en kısa yoldan kovalayan bir kulüptür. Ayrıca Yanal'ın Salih Uçan ile yaşadığı polemikleri ve ona yeterli desteği vermediğini hatırlatırım.



KEŞKE NOSTALJİ YAPSAYDI

Fatih Terim'in devre arası kampları meşhurdur. Buradan bir kez daha ligi çevirebilir mi?

İlk yarıda Galatasaray'ın pozisyona girme sıkıntısı yoktu. Ancak golü atacak bir santraforun eksikliğini hissettiler. Gomis kalsaydı Galatasaray ligde lider olur, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkardı. Ayrıca Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı dönemlerde hücum hattında hep 3-4 golcü olmuştur. Sadece Eren'e kalmak Terim'in suçu değil, yönetimin sözünde durmamasının eseridir. Eğer Galatasaray iyi bir golcüyle donanırsa sıkıntılarını çözer. Sadece ligde değil kupada ve Avrupa Ligi'nde de başarılı olur. Antalya'da otellerin tesisleri harika. Yüzlerce kulüp ocakta Akdeniz'in incisine akacak. Keşke Terim bir nostalji yaşayıp Galatasaray'ı Marmaris'e götürseydi.



Fatih Terim'in cezası Ankaragücü maçıyla bitiyor. Bu da ekstra bir motivasyon sağlar mı?

Galatasaray nasıl iyi bir golcüye sahip olmamanın eksikliğini ligin ilk yarısında hissetmişse Fatih Terim'in kulübe de olmaması da takıma ciddi olumsuz etki yaptı. Terim sadece bir teknik direktör değil, futbolcularıyla mükemmel ilişkiler kurabilen, onlara ağabey, baba gibi yaklaşabilen bir gönül adamıdır. Ayrıca Terim'in bakışları ve sergilediği vücut dili maç esnasında oyunculara ciddi mesajlar verir. Fatih Terim takımın patronu olduğunu kulübeden, oyuncularına çok iyi hissettirir.



FEGHOULİ KALMALI

Rodrigues, Maicon, Feghouli ve Mariano için teklifler var. Devre arasında bu kadar büyük bir operasyon yapılmalı mı?

Galatasaray eğer şampiyon olmak istiyorsa omurgaya zarar verecek oyuncu satışlarını yapmamalıdır. Rodrigues, Maicon ikilisinin satılmasını doğru buluyorum. Çünkü Rodrigues geçen sezonki performansını mumla arıyor. Yeterince gol pozisyonuna girmediği gibi egoist bir yapı içinde Gomis'e yaptığı asistleri diğer arkadaşlarına sunmuyor. Maicon çok ağır ve geriye dönüşleri zor bir stoper. Ama Feghouli son 5 haftada mükemmel bir performans yakaladı. Feghouli'nin kalitesinden Fatih Terim'in çok üst düzey bir transfer teklifi olmadığı sürece vazgeçeceğini düşünmüyorum. Mariano temposuz ama topu etkili kullanıyor. Linnes'in çabukluğu göz kamaştırıyor ama Mariano'nun futbol aklı ağır basıyor.



BU FARK 'ÇEKİRDEK' SAYILIR

Galatasaray yönetimi, Ozan Kabak'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediğini açıkladı. Arada 250 bin euro'luk fark olduğu söyleniyor? Bu sorun nasıl çözülecek?

250 bin euro'luk fark Galatasaray yönetimi için çekirdek sayılır. Bu rakamı bahane edip eğer Ozan sözleşme uzatmıyorsa Galatasaray "fazla naz aşık usandırır" tavrını sergilemelidir.



TERİM AĞIRLIĞINI KOYAR

4 ayda hiçbir golü ve asisti olmadan, eğer Ozan 7.5 milyon euro'ya alıcı buluyorsa Galatasaray yönetimi önüne konan resti görmemelidir. Ama inancım şu ki Fatih Terim'in olduğu yerde Ozan Kabak, Galatasaray ile sözleşmesini uzatır. Henüz savunmada et mi, tavuk mu, balık mı olduğu saptanamayan Ozan için Galatasaray'ı bırakmak maceraya yelken açmak olur.



TAKIMDAN DA ÖZÜR DİLEMELİ

Sivas maçı öncesi rahatsız olduğunu söyleyen Serdar Aziz'in bir gün sonra tatile gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fatih Terim'in sert görüntüsüne göre altın gibi bir kalbi vardır. Saman alevi gibi öfkelenir ama yargısız infaz yapmaz. Eğer Serdar Aziz "Hocam ben tatile gitmek istiyorum. Bileti hanım erken almış. İzin verir misin?" deseydi bu kriz yaşanmazdı. Terim'in Serdar öfkesi tamamen tatilini gizlemesidir.



KARAR VERİLMİŞTİR

Yani Terim kendini aldatılmış gibi görüyor. Ayrıca Terim, Serdar gibi yürekten oynayan futbolcuları sever. Zaten Serdar'ın dilediği özür, Terim'in daha uçaktan inmeden bir karar vermesini sağlayacaktır. Bu karar bir af olacaktır. Ama benim tanıdığım Terim sadece kendisinden değil, diğer takım arkadaşlarından da özür dilemesini talep eder.