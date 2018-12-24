İsyankar ruh! – Levent Tüzemen – Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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İsyankar ruh!

konusunda haklı çıktı.
Birçok maçta koşmuyor, mücadele etmiyor, saklanıyor, kaçak dövüşüyor diye eleştirdiğimiz Belhanda'ya Terim sahip çıkmış ve Faslı yıldızın oyun bilgisine ve kalitesine inanmıştı.


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Gece gollere damga vuran Onyekuru oynayacaksa sol kanatta görev yapmalı.
Rodrigues solda oynadığında sağa monte olan Onyekuru yeterli verim sağlayamıyor. O Onyekuru ikinci yarı defansının adeta içinden geçti, iki golde de topa vuruş konusunda sakin kaldı.
Ancak Onyekuru bu patlamalarını istikrara kavuşturmalı ve saman alevi gibi parlamamalı. Robinho'nun attığı iki kopya golü başta Mariano olmak üzere Maicon'un vatandaş ikramı gibiydi. Mariano ciddi pozisyon hataları yaptı. 'ın 3-2 kaybettiği Porto maçıyla start alan ile devam eden coşkulu, arzulu, istekli ve kaybetmeyi kabul etmeyen anlayışı önünde zirve yaptı.
Soyunma odasında gerekli uyarıları arayan Mariano, hatalarından arınıp pozitif futboluna döndü.
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Ndiaye ile ikilisi birbirlerine daha yakın oynamaya başlayınca, Sivas'ın orta alanda etkinliği azaldı. Ama Belhanda'nın dinamik oyunu, Galatasaray takımını komple ayağa kaldırırken Feghouli'de topa doğru hükmederek öne doğru etkili toplar taşıyarak Galatasaray'ın pozisyon zenginliği yaşamasını sağladı.
Galatasaraylı oyuncular kazandıklarında zirve yarışının içinde kalacaklarını biliyorlardı. Takım olarak iyi mücadele ettiler, birbirlerine ciddi yardımda bulundular. Galatasaray'ın oyuncularının isyankar ruhu 'teslim olmayacağız' şeklindeki dayanışmaları uzun süredir unuttukları galibiyeti yaşamalarını sağladı.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 24 Aralık 2018, Pazartesi
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