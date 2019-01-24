Forveti Terim alır

Göztepe maçından sonra Fatih Terim’e golcü transferi sorulacak. Cevabını merak ediyorum. Ancak benim tanıdığım Fatih Terim, 1 santrfor getirir.

Mustafa Cengiz'in "Rüyalarıma giriyor" dediği forvet için Abdurrahim Albayrak, Dubai'ye gitmişti. Alan'sız döndü. Ne düşünüyorsunuz? Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemlerde akılda kalan tek transferi Marek Heinz'dir. Albayrak'ın görev açılımı ikinci başkanlık değil mi? Yani başkandan sonra gelen isim. Mustafa Cengiz'in olmadığı yerde başkanlık görevini bir ölçüde Albayrak yürütür. Galatasaray'da üst düzey bir yönetici olarak transfer yapmaya gidiyorsan bitirip döneceksin. Zamanında 8 saat kapıda bekledi diye medya rahmetli Özhan Canaydın'ı ağır eleştirmişti. Ne oldu? Canaydın, Real Madrid'den Conce içao'yu aldı geldi. Eski başkanlardan Ünal Aysal, Atletico Madrid ile transfer görüşmesi yapmaya gittiğinde yanında Albayrak da vardı.

İDDİALI OLMAK İSTER

Aysal, Ujfalusi'yi aldı geldi. Başkanlık düzeyinde yöneticilik yapan kişiler, bitiremeyecekleri transferlere gitmemelidir. Albayrak, Alan transferini bitirmeyerek ciddi bir şekilde yara aldı. Eğer laf olsun diye bir golcü alınacaksa taraftar, yönetime tribünlerden çok büyük tepki koyar. Fatih Terim'i yakından tanıyorsunuz? Transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine nasıl bir tavır takınacaktır? Fatih Terim'e Göztepe maçı bitiminde mutlaka golcü transferin son durumu sorulacak. Terim'in vereceği cevapları çok merak ediyorum. Ama benim tanıdığım Fatih Terim, Galatasaray'a mutlaka 1 santrafor getirir.

Çünkü Terim sadece ligde değil, Avrupa ve kupada da başarılı olmak ister. Yönetimin çözemediği golcü transferini son dakikada bitirir ve 1 Şubat'tan itibaren Galatasaray yeni forvetiyle 3 kulvarda yarışmaya devam eder.



NDIAYE, OSMANLI'DAKİ GİBİ KULLANILMALI

Göztepe maçında forvet yine Sinan Gümüş. Kart cezalısı Belhanda yok. Fatih Terim nasıl bir kadro çıkarmalı? Galatasaray art arta deplasmanlarda oynayacağı Göztepe ve Alanyaspor maçlarını kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur. Göztepe maçını bilemem ama Alanyaspor deplasmanında yeni golcü sahada olacaktır. Sinan Gümüş, Ankaragücü maçında 2 gol atmasına rağmen geçmiş dönemdeki fizik gücünde değil. Sinan'dan 'devşirme golcü' yaratmak çok fazla verim vermez. Terim, Göztepe maçında Fernando-Donk ikilisini göbekte birlikte oynatıp, Ndiaye'yi Osmanlıspor'daki gibi forvet arkasına monte edebilir. Çabuk pas Feghouli'yi de kanatta kullanabilir. Bu anlayış Galatasaray'ın oyuna hükmetmesini ve topa daha çok sahip olmasını sağlar. Zorunlu olarak Sinan yine 'geçici golcü' olarak görev yapacaktır. Ankaragücü maçındaki takım yardımlaşmasının, ayağa çabuk pas yapmanın avantajını Galatasaray, Göztepe maçında da kullanır.

FORVETi TERiM ALIR

Murat Kapanlı İdareciler bitiremeyecekleri transfere gitmemeli Yönetimin alamadığı forvet oyuncusunu Fatih Terim getirir Göztepe maçından sonra Fatih Terim'e golcü transferi sorulacak. Cevabını merak ediyorum. Ancak benim tanıdığım Fatih Terim, 1 santrfor getirir.

EN BÜYÜK TRANSFER İMPARATOR'UN DÖNÜŞÜ

Fatih Terim'in cezası bitti. Dönüşü takıma nasıl yansır? Çok sevdiğim bir söz, "Taklitler asıllarını yaşatır" der. Fatih Terim kulübede olduğunda sarı-kırmızılı oyuncuların saha içi performansı yükseliyor. Ayrıca Terim oyuncularla maçın durduğu anlarda taktiksel konuşmaları çok iyi yapıyor. Hata yapan oyuncuya bağırmıyor ama bakışlarıyla neler anlatmak istediğini hissettiriyor ve vücut dilini de etkileyici kullanıyor. İkinci yarıda Terim'in kulübede dönecek olması Galatasaray'ın yeni transferi etkisi yaratır.

İDARİ İBRA ZOR

Mart'ta mali genel kurul var. "Bu yönetimi idari yönden ibra etmeyiz" diyen üyeler bir hayli fazla. İkinci Adnan Polat vakası olur mu? Camiadaki havaya bakarsak Mustafa Cengiz ve yönetimine büyük tepki var. Dursun Özbek'i devirmek adına mücadele eden kulüp üyeleri bile Cengiz'e cephe açmış. Cengiz'in iki kez seçildikten sonra yaptığı söylemler, camiada ciddi bir enerji yaratmıştı. Ancak sonraki süreçte özellikle transferlerde yaşanan beceriksizlikler ve acemilikler sadece taraftarları değil, kulüp üyelerini de çileden çıkardı. Galatasaray platformlarında başkan Cengiz ve yönetimi yoğun eleştiriliyor. Galatasaray yönetimleri mali yönden ibra olurlar. Camiada Cengiz'in mali yönden ibra edileceği ancak Galatasaray'ı kötü yönettiği için idari yönden ibra edilmeyeceği konuşuluyor.

ÇİPE'NİN ŞANSI MUSLERA VE TAFO

İsmail Çipe bu sezon iyice parladı. Yıllar sonra Galatasaray altyapısından güvenilir bir kaleci çıktı diyebilir miyiz? Sezon başında teknik heyet kadro planlamasını yaparken Muslera'nın arkasına deneyimli bir kaleci almayı hedefliyordu. Serkan Kırıntılı, Fatih Öztürk'ün ismi geçiyordu. Muslera, Dünya Kupası'nda oynadığı için Galatasaray'ın tüm hazırlık maçlarında İsmail Çipe kaleye geçti ve müthiş bir performans gösterdi. Eğer bugün Çipe, Galatasaray'da görev yapıyorsa öncelikle çok çalışması, kulübede oturmasına rağmen sürekli kendini hazır tutması büyük etkendir. Fatih Terim de hırslı ve formasına sahip çıkan futbolculara her zaman kucağını açar. Ayrıca İsmail Çipe, Fernando Muslera ve kaleci antrenörü, efsane Claudio Taffarel ile çalışmanın meyvelerini yiyor.