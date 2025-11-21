Dünya Kupası ufukta gözüktü

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası play off turu kura çekiminde gayet iyi bir kura çektiğini düşünüyorum. Yarı finalde sahamızda karşılaşacağımız Romanya, Uluslar C Ligi'nde grubunu altıda altı yaparak birinci bitirdi ve B Ligi'ne çıktı.

Kadrosunda ligimizde de oynayan oyuncuları bulunduran rakibimiz, Dünya Kupası eleme grubunda ise 4 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi alıp ilk ikiye giremedi. Romenler kesinlikle bizim kalibremize yaklaşacak düzeyde bir takım değil. İşini her zamanki gibi ciddiye alacak bir Türk Milli Takımı, Romanya'ya hele kendi seyircisi önünde takılmaz. Romanya'yı geçtiğimiz takdirde finalde ve deplasmanda karşılaşacağımız muhtemel rakiplerden Kosova, elemelerde İsveç ve Slovenya'yı geçerek grubunu ikinci sırada tamamlayarak sürpriz yaptı.

Ancak takımımızın deplasmanda da olsa çok rahat geçeceği bir ekip olduğu fikrindeyim.



Almanya'nın ardından grubunu ikinci bitiren Slovakya ise Almanya'yı ilk maçta kendi evinde devirdiği için son maça kadar birincilik kovaladı.

Slovaklar Kosova'ya göre bize daha fazla zorluk çıkartabilecek bir takım.

Ancak Almanya önünde aldıkları 6-0'lık son yenilgi özellikle savunmada ne kadar kırılgan olduklarını bize gösterdi.

Bizim müthiş forvet hattımız onları da boş geçmez. Sonuçta bir önceki Dünya Kupası play off turunda bizim yolumuzda Portekiz ve İtalya olduğu düşünülürse, bu defa üst düzey kaliteli kadromuzun iki maçı da kazanarak 2026 Dünya Kupası bileti almasını beklediğimi söylemeliyim.

Kısaca Amerika kıtası ufukta gözüktü.