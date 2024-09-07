Hayal kırıklığı

Portekiz maçı hariç EURO 2024'te başarılı bir turnuva geçiren A Milli Takım, Dünya Kupası'na gidiş bileti alınabilecek bir turnuva olan Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanında başladı.

Teknik direktör Montella, son Hollanda maçına göre aynı diziliş ama dört değişiklik ile maça başladı.

Barış'ın yine tek forvet olarak yer aldığı 11'imiz ilk yarı boyunca ev sahibi takımın baskısı altında oynadı ve bu baskıyı kırıp bir türlü karşı kaleye gidemedi.

İlk devredeki tek "pozisyoncuk" ise rakibin kaptırdığı topu Barış Alper'in Arda'ya aktarması sonrasında elde ettik ama Arda'nın şutunu savunma blokladı ve tehlikeyi önledi.

% 70 oranında Galler lehine olan topla oynama istatistiği ilk yarının adeta özeti oldu. Avrupa Şampiyonası'ndan eser yoktu.



İkinci yarıya biraz daha derli toplu başladık ve top daha çok bizde kalmaya başladı.

46'da ilk kornerimizi kazandık.

Hemen ardından güzel bir organize atakta Arda'nın soldan ortasına Barış yeterince iyi bir kafa vuramadı ve gol kaçtı.

Bu atak sonrasında da kaleci baskı yiyip hata yapınca bir pozisyon daha doğdu ama onu da değerlendiremedik.

Takımımızın ikinci yarının başındaki baskılı oyunu sonrasında etkisini kaybetti. Barış Alper kırmızı kart görünce yine mahkum bir oyun oynamaya başladık.



Yapılan değişiklikler de pek işe yaramadı.

Neyse ki Gallerli oyuncular becerikli değillerdi ve girdikleri pozisyonları harcadılar.

Sahadan beraberlikle çıkmamız ciddi anlamda şanstı.

Milliler EURO 2024'ün uzağında bir performansla hayal kırıklığı yarattılar.

İzlanda maçında çok daha iyi olmalılar.