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Hüseyin Özkök

Hüseyin Özkök

19 Aralık 2022 | Pazartesi

Messi’ye yakıştı

Karşılaşma başlar başlamaz daha çok isteyen ve aktif olan taraf Arjantin'di. Nitekim penaltı ile aldılar. Horozlar bir türlü baskı kuramadı. Arjantin her hattıyla daha iyi olan taraftı. İlk devre sonunda Fransa'nın tek bir şutu dahi yoktu. İkinci yarıda da Fransa yine çok pasifti. Arjantin oyunu 80. dakikaya kadar elinde tuttu. Mbappe ilk kez sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Ardından da muhteşem bir verkaç golü attı. Arjantin uzatmaya götürebildiği için şanslıydı. Uzatma dakikalarında momentum tamamen Fransa tarafındaydı ve Arjantin yarı sahasından çıkamıyordu. İkinci devresinde ise Arjantin sazı eline aldı. Ve 108'de Messi yine sahneye çıkarak skoru 3-2'ye getirdi. Ama maç yine bitmedi ve Mbappe penaltıyla yine cevap verdi. Yetmedi başka goller de kaçtı. Ve tadına doyulmaz nefes kesici maç penaltılara kaldı. Penaltılarda sinirlerine hakim olan Arjantin hak ettiği kupayı Messi'nin ellerinde havaya kaldırdı.

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Etiketler :
fransa, Arjantin, Mbappe, Messi

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