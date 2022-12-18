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Hüseyin Özkök

Hüseyin Özkök

18 Aralık 2022 | Pazar

Renk kattılar

Maçın başlamasıyla Hırvatistan rakibinin üzerine gidip daha yedinci dakikada bir duran top organizasyonunda üst üste iki kafa pasını nefis bir kafa vuruşuyla Gvardiol ağlara gönderince Hırvatlar kolay bir galibiyet alacak izlenimi doğdu. Ama bu 2 dakika sürdü. Bu defa Fas tarafından kullanılan bir duran topta kafa pasını veren yine Hırvatlar oldu ama golü atan Dari'ydi. Sonrasında maç dengeli bir hal aldı. Devre bu şekilde sonlanacak derken Fas savunması nadir hatalarından birini yapıp topu uzaklaştıramayınca Orsic harika bir golle skoru 2- 1'e getirdi. İkinci devre Hırvatistan önde olmasına karşın hücumu düşünerek oyuna girdi. Fas ise karşı kaleye etkili gidemedi. Afrika temsilcisinin en etkili pozisyonu ise 75. Dakikada rakibin savunmada yaptığı büyük hatada kaleci ile karşı karşıya kalan En Nesyri'nin faydalanamadığı pozisyondu. Hırvatistan son anlardaki Fas baskısını tecrübesiyle savuşturarak skoru korudu. Fas turnuvanın başından bu yana yarı finale gelmeyi hak etmişti. Turnuvaya kesinlikle renk kattılar.

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Etiketler :
Orsic, darı, Fas, Hırvatistan, Afrika, En Nesyr

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