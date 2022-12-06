Brezilya golü

Grubun son maçında Kamerun'a beklenmedik şekilde kaybetmenin Brezilya Milli Takımı'nı fazla etkilemediği ve Neymar'ın yeniden takıma dönüşünün pozitif etkisi daha maç başlar başlamaz gözüktü. Sambacılar hakemin düdüğü ile birlikte rakibin üzerine çullandılar ve henüz 7. dakikada öne geçtiler. İlk gol farklı bir Brezilya galibiyetine ilk işaretti ve 4 dakika sonra doğan penaltı skoru 2-0'a getirdi. Bununla birlikte G.Kore rakip kaleyi hatırladı ve 17'den itibaren biri Alisson tarafından kurtarılan üç şut izledik. Sonrasında oyun temposunu kaybedip dengelendiği sırada şu ana kadar turnuvanın en güzel golü Richarlison'un ayağından geldi. Gerçekten de tam anlamıyla bir Brezilya golüydü. İlk yarının sonuna doğru dördüncü golün de gelmesiyle maç ilk devreden bitti. Asya ekibi ikinci yarıda oyunu çirkinleştirmeden oynamaya ve karşı kaleye gitmeye çalıştı. Brezilya ise daha çok düşük viteste oynayarak çeyrek final için şimdiden aktif dinlenmeye geçmiş havasındaydı. Bu da bir duran top sonrası kalelerindeki tek golü görmelerine neden olurken sıkıcı bir ikinci yarı sonrası turu geçtiler.

rubun son maçında Kamerun'a beklenmedik şekilde kaybetmenin Brezilya Milli Takımı'nı fazla etkilemediği ve Neymar'ın yeniden takıma dönüşünün pozitif etkisi daha maç başlar başlamaz gözüktü.

Sambacılar hakemin düdüğü ile birlikte rakibin üzerine çullandılar ve henüz 7. dakikada öne geçtiler. İlk gol farklı bir Brezilya galibiyetine ilk işaretti ve 4 dakika sonra doğan penaltı skoru 2-0'a getirdi. Bununla birlikte G.Kore rakip kaleyi hatırladı ve 17'den itibaren biri Alisson tarafından kurtarılan üç şut izledik.

Sonrasında oyun temposunu kaybedip dengelendiği sırada şu ana kadar turnuvanın en güzel golü Richarlison'un ayağından geldi. Gerçekten de tam anlamıyla bir Brezilya golüydü. İlk yarının sonuna doğru dördüncü golün de gelmesiyle maç ilk devreden bitti.

Asya ekibi ikinci yarıda oyunu çirkinleştirmeden oynamaya ve karşı kaleye gitmeye çalıştı.

Brezilya ise daha çok düşük viteste oynayarak çeyrek final için şimdiden aktif dinlenmeye geçmiş havasındaydı. Bu da bir duran top sonrası kalelerindeki tek golü görmelerine neden olurken sıkıcı bir ikinci yarı sonrası turu geçtiler.