Kosta Rika’ya duacı

Kosta Rika'nın Japonya'yı yenmesiyle umutlanan Almanya, muhtemel bir yenilgi de bile elenmeyeceğinin verdiği güvenle karşılaşmaya çıktı. İspanya, grubun ilk karşılaşmasında 7 gollü galibiyetle gövde gösterisi yapmasının yanında özellikle Almanya karşısında 1988 yılından bu yana resmi maç kaybetmemiş olma istatistiği ile dev mücadele öncesi ağır basan taraftı. Nitekim ilk devre boyunca oyuna hakim taraf İspanya'ydı. Japonya maçı kadrosunda iki değişikliğe giden Flick, orta sahayı daha sağlam kurgulayarak maça başladı. Almanlar İspanya'nın ilk dakikalardaki baskısını kırarak 20'den sonra rakip kaleye gitmeye başladılar. Zaman zaman kaleyi de yoklayarak iptal edilen bir gol de buldular ve ilk devreyi kazasız tamamladılar. İkinci devre ilk yarıya göre daha dengede başladı ve orta saha mücadelesine döndü. Ama 57'de Almanya Kimmich ile ilk ciddi pozisyonu bulan takımdı. 61'deyse ani bir atakta golü bulan İspanya oldu. Bunun üzerine Flick 3 oyuncu değişikliği yaparak daha ofansif bir 11'e döndü. İşte bu değişiklikler etkisini gösterdi ve oyuna sonradan giren Füllkrug skoru eşitledi. Kalan sürede iki takım skora razı şekilde oyunu tamamladı. Kosta Rika Almanya'nın şansını sürdüren takım oldu.