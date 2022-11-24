Yine soğuk duş

2018 Dünya Kupası'na grubun ilk maçını kaybeden ve turnuvaya grup aşamasında veda eden Almanya, Hansi Flick yönetimindeki ilk ve tek yenilgisini Macaristan karşısında Uluslar Ligi'nde almıştı. Katar'da da grubun ve turnuvanın doğal favorisi olarak kadrosunda 8 Bundesliga oyuncusu olan Japonya karşısında ilk maçta yine kötü bir sürpriz yaşamak istemiyorlardı. Panzerler 33. dakikada öne geçtiler. Japonya, sadece ofsayt nedeniyle iptal edilen bir kontra atak golü haricinde etkili olamadı. Almanlar anlaşılmaz şekilde ikinci devreye düşük viteste girdiler. Japonya ise geride olduğu için daha cesaretli bir şekilde rakibin üzerine gitmeye başladı. Penaltıya neden olan kaleci Gonda, 70'te üst üste 4 kurtarış ile takımını oyunda tuttu. 76'da oyuna sonradan giren Freiburg'lu Doan'ın golüne Neuer'in de yapacağı bir şey yoktu. Japonlar beraberliğe razı olmayıp ataklarını cesaretle sürdürdüler. 83'te ise bu defa Bochum'lu Asano, Schlotterbeck'in hatasıyla 2. golü atarak Almanya'yı şoke etti. Panzerler 2018'den sonra 2022'ye de soğuk bir duşla başladılar.