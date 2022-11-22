Hakkını verdi

Dünya Kupası'nın 1.26 milyar euro'luk değerle en pahalı kadrosuna sahip Euro 2020 finalisti İngiltere, açık favori çıktığı İran maçına tutuk başladı. Oyununu bir türlü rakibe kabul ettiremedi. Ancak yirminci dakikadan sonra sakatlık nedeniyle kalecisini değiştiren rakibe baskıyı ciddi şekilde arttırarak özellikle duran toplar ve kanat akınlarıyla ardı ardına pozisyonlar bulmaya başladılar. Nitekim 35'inci dakikada Bellinhgham nefis kafa vuruşuyla kilidi açtı ve bununla birlikte kapıyı da ardına kadar açmış oldu. İyice iştahlanan İngilizler golün sonrasında baskıyı daha da arttırıp 2 gol daha bulup çok konforlu bir şekilde ilk devreyi bitirdiler. İlk yarıda İran adına en tehlikeli ataksa uzatmanın 11. dakikasında geldi. Ülkelerindeki yaşananların morallerini bozduğu açıkça belli olan İranlı oyuncular, ikinci yarıda İngiltere'nin dördüncü golü atıp iyice rahatlamasıyla kısa süreyle diş gösterip gol bulsalar da güçlü rakip karşısında 2 gol daha kalelerinde görüp kaderlerine razı oldular. Son dakika penaltısı ise sadece skoru belirledi. İngiltere kadrosunun hakkını veren bir maç oynadı ve rakiplerine gözdağı verdi.