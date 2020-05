TFF Ligi iptal edemez

Oynatılamayan ligler nasıl tescil edilmeli?

Koronavirüs salgını sonrası büyük bir kaos ve krize giren futbolda en çok tartışılan konuların başında liglerin devamı kadar eğer devam etmesi sağlanamazsa ne olacağı geliyor.

Bunun için federasyonların veya lig yönetimlerinin elinde çeşitli statü değişikliği alternatifleri mevcut.

Bu alternatifleri çoğaltmak da mümkün olabilir. Ben bazılarını yazayım.

-Puan cetvelini sıfırlayıp ligi yok saymak ve iptal etmek -Lig birincisine şampiyonluk sıfatını vermekküme düşmeyi uygulamak.

-Lig birincisine şampiyonluk sıfatını vermekküme düşmeyi kaldırmak.

-Lig birincisine şampiyonluk sıfatını vermemek-ligden düşürmeyi kaldırmak.

-Lig birincisine şampiyonluk sıfatını vermemek-küme düşmeyi uygulamak.

Alt ligler için de bunun ligden yukarı takım çıkartma veya çıkartmama versiyonu geçerli.



Statü nedir?

Bir ligin statüsü, yani o ligin belirlenen hangi kurallar manzumesi çerçevesinde gerçekleştirileceği, o ülkenin federasyonu veya lig yönetimi tarafından belirlenir. Avrupa'ya gidecek takımlar UEFA'nın ülke puanı sistemine göre şekillenir. Ama isteyen, örneğin bizde olduğu gibi üç takım küme düşecek der kimi Almanya gibi iki takım doğrudan düşecek on altıncı basamaktaki 2. Lig üçüncüsü ile play-out maçı oynayacak der, kimi çoğunlukla olduğu gibi lig iki devreli kimi Belçika'da olduğu gibi playoff ile oynanacak der. Statü değişiklikleri ise her zaman yeni bir sezon öncesinde yapılır ve lig oynanırken değişmez.

Ancak ortaya, şimdi yaşanan çok sıra dışı durumda olduğu gibi mücbir sebepler çıkınca, statü değiştirmek gerekebilir ve bu teknik olarak çok kolaydır.

Federasyonların ve lig yönetimlerinin buna yetkisi vardır, çünkü ligin sahibi ve düzenleyeni onlardır.

Lig yönetimlerinin bunu genelde kulüpler birliğinde oylama ile yaptıklarını görüyoruz.

Bunun nedeni de özellikle beş büyük lig ile Belçika ve Hollanda'da kulüplerin oluşturduğu yönetimlerin ligi yönetmesidir.

Örneğin Belçika, Hollanda ve Fransa'da verilen kararlar bu bağlamda oldu ve liglerin statüsü değiştirilerek değişik şekillerde sonlandırıldı.

Böyle bir durum bizde de ortaya çıkar lig oynatılamazsa, TFF bu konuda tek yetkilidir ama Kulüpler Birliği ile bunu çözmek bana göre en öncelikli çözüm yolu olmalıdır.

Ama hangi karar alınırsa alınsın tartışmaların bitmeyeceği de çok açık.



UEFA ÇOK NET

Yukarıda yazdığım maddelerde alternatiflerden biri var ki, UEFA bunu kesinlikle istemiyor ve bu bağlamda tavrını geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla net şekilde ortaya koydu. O da ilk maddede yazdığımız "puan cetvelini sıfırlayıp ligi yok sayma, yani oynanmış maçları iptal etme" alternatifi. Lig iptali lafı bizde düşünülmeden sıklıkla dillendiriliyor.

UEFA, Avrupa katılımı için lig yönetimlerine ve bizdeki gibi liglerini yöneten federasyonlara üç seçenek sundu. -Ligi bitirmeye çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

-Zaman daralması durumunda format değişikliğine giderseniz bunun sonucunda adil olmak koşuluyla oluşacak sportif başarıya göre takım ismi bildirebilirsiniz.

-Eğer ligi oynatamazsanız (devlet yasağı gibi sebeplerle) o zaman 2019/20 sezonunun sportif başarısına göre takımlarınızı bize bildirebilirsiniz. Yani Süper Lig'in Avrupa'ya takım göndermek istiyorsa ligi yok sayma ihtimali hiç yok. Yapılacak tek şey statü değişikliği yapmak ve bunun nasıl olacağına karar vermek.



ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ Mİ?

Şampiyonluk kavramı, doğal olarak futbol ve spor ile ilgilenen ilgilenmeyen herkesin çok alışık olduğu ve bildiği bir kavramdır.

Bir spor organizasyonunun finali şampiyonluk tacını getirir.

Çünkü hep öyle olmuştur.

Ama aslında şampiyonluk, örneğin bir ülke ligi söz konusuysa, sadece ligi puan cetvelinin matematik olarak en üst sırasında bitirmiş bir takıma verilen bir sıfat, takılan bir taçtır. İnsanlar bu tacın, sıfatın kupalı bir kutlamasını yaparlar. Şampiyonlar Ligi içinse UEFA'ya resmi olarak bildirilen takım aslında matematik olarak en üstte bulunan lig birincisidir.

İşte zaten bu nedenle UEFA da "bana ligini oynanamadan bitirmek zorunda kalırsan sportif olarak en üst sırada olan takımını bildir" demektedir.

Mesela Fransa'da şampiyon ilan edilen PSG ile Hollanda'da şampiyon ilan edilmeden UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'ne adı bildirilecek takım olan Ajax arasında UEFA açısından hiçbir fark yoktur.