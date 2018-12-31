Gelecek yeni Ozan’larda

Galatasaray'da bu sezon bir lütuf olarak ortaya çıkan ve mecburiyetin yanında Fatih Terim'in de cesareti sayesinde kadronun değişmez ismi olan Ozan Kabak, bir anda transfer döneminin en çok konuşulan aktörü oldu.

Bir önceki yönetimin yerinde bir hareketle profesyonel sözleşme imzaladığı genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan 7.5 milyon euro, performansı nedeniyle az gibi gözükse de ilk imzanın atıldığı günkü şartlar göz önünde bulundurulduğunda makul olarak değerlendirilebilir.

Ozan herkese gösterdi ki, eğer yetiştirmeye gerçekten önem verilirse bu ülkeden oyuncu çıkmaması mümkün değil.



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Oysa Galatasaray yıllardır savunma oyuncularına inanılmaz paralar harcadı. 2011-12 sezonundan itibaren, bu sezon dahil, savunmaya tam 24 oyuncu transfer ederken bunlara yaklaşık 70 milyon euro bonservis veya kira parası ödedi. Maaşlarla rakam 100 milyonun üzerine çıktı.

Aynı dönemler içinde ayrılan savunma oyuncularından elde edilen gelirin ise sadece 12 milyon 653 bin euro. Çoğu çok tartışmalı bu transferleri tribünleri mutlu etmek adına gerçekleştiren Galatasaray yönetimleri, bu paraların sadece bir kısmını scouting ve altyapı çalışmalarına harcasalar, bugün belki elinde birkaç Ozan Kabak ve daha az borç yüküne sahip olabilirdi.

Özellikle batmış durumdaki 4 büyükler artık oyuncu yetiştirme gerekliliği ve scouting gerçeğinden kaçamazlar. Ozan Kabak'ın yanında Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bu sezon "mecburiyetten" futbola sundukları gençler, kulüplerin geleceğinin bu gençlere bağlı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.