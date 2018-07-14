Tarihi başarı

Dünya Kupası üçüncülük karşılaşmaları kaybedenlerin adeta mini finali olması nedeniyle bazı kesimlerce angarya olarak görülür. Her halükarda bu başarıya ulaşmak isteyen ve Rusya'da beğeni toplayarak final hayali kuran iki takımın mücadeleyi buruk olsalar da ciddiye almaları bekleniyordu. Çünkü hem turnuva boyunca coşturdukları taraftarlarına bunu borçluydular ve hem de onlara en güzel şekilde veda etmek amacındaydılar.



Bunun yanında İngiliz takımı için ayrıca Kane'nin gol krallığı da önem taşıyordu.



Maça iyi başlayan ve "tipik" bir ani atak golüyle hemen öne geçen Belçika oldu.



Kırmızı Şeytanlar, özellikle Hazard'ın önderliğinde oyun üstünlüğünü ele aldılar. İngiltere, Southgate'in 5 oyuncu birden değiştirmesi nedeniyle maça çabuk adapte olamadı. Ama onlar da oyuna ısındıkça pozisyon bulmadı değil.



İkinci yarı ise ilk yarıya nazaran oldukça sıkıcı şekilde başladı ve heyecan veren ilk pozisyon 70'te İngilizlerden geldi.



Sonrasında daha baskın gözüken de onlardı. Ama Belçika ne havadan ne yerden açık verdi ve alışıldık ani ataklarla tehlikeli oldu. Nitekim 82'de maçın yıldızı Hazard attığı golle ipi çekti ve rakibini gruplardan sonra bir kez daha deviren Roberto Martinez'in öğrencileri hak ettikleri üçüncülüğü alarak tarihinin en iyi derecesini elde etmiş oldu.