Dişimize göre

A Grubu, diğer şehrin Bakü olması nedeniyle belki yolu en uzun grup ama tam da dişimize göre.

F Grubu dışındaki girmemizin mümkün olduğu gruplardan biri de bizim için iyi olabilirdi.

Ama elemelere Fransa'dan alınan 4 puan düşünüldüğünde savunması çok güvenli hale gelen ekibimizin güçlü bir grupta da başarılı olmaması için neden yoktu.

İtalya elemede 10'da 10 yaptı ve çok da gol attı ama beş rakibi de çok zayıftı.

Açılış maçını Roma'da onlara karşı oynamamız dezavantaj olsa da kesinlikle kolay lokma olmayız.

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İsviçre ve Galler ile Bakü'de oynayacak olmamız seyirci açısından avantaj.

İsviçre, grubunu ilk sırada bitirmesine karşın eski günlerdeki kadar iyi durumda değil.

Onlarla oynanacak maçın favorisi kesinlikle biziz.

Sekiz maçtan sadece dördünü kazanarak grubunun ikincisi olan Galler de bizim ayarımızda değil.

Türkiye'nin yıllarca en büyük sorunu savunmadaydı.

Artık savunmamız rakipleri kıskandırıyor.

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Ama forvet hattımızın daha verimli olması gerekiyor.

Bazen pozisyon üretmekte çok zorlanıyoruz.

Ama Şenol Güneş bu durumu da açılış maçına kadar sanıyorum çözer.

Ayrıca genç ve başarıya aç kadromuzun turnuvada büyük bir motivasyonla oynayacak olması en önemli artılarımızdan biri.