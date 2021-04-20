Daha az kulüp daha fazla para

İngiltere, İspanya ve İtalya'nın 12 dev kulübünün önceki gün gece yarısı yaptığı Avrupa Süper Lig'in kurulduğu açıklaması dünya futbolunun gündeminde adeta çok şiddetli bir deprem etkisi yarattı. Yapılan açıklamada her ne kadar futbolun güzelliklerinden söz edilse de aslında kurulan Süper Lig'in tek bir amacı ve prensibi var.

Daha az kulübe çok daha fazla para kazandırmak. Açıklama yapan 12 kulübün 9'unun sahipli olması ve bu sahiplerin tamamen para ve kar odaklı düşünmeleri bu durumu açıkça ortaya koyuyor.

Süper Lig projesi çok uzun süreden beri futbol dünyasını meşgul eden bir konu. Avrupa'nın dev kulüplerinin UEFA'ya gelirleri arttıracak bir formata geçilmesi konusunda sürekli baskı yaptığı bu zamana kadar bilinen bir gerçekti. Nitekim UEFA bu baskılar sonucunda 2024'te başlaması planlanan yeni bir formata geçişin hazırlıklarını yaparak İcra Kurulu'na sundu. Ancak bunu da yeterli görmeyen 12 kulüp futbolu dipten sarsan açıklamayı yaparak olaya yepyeni bir boyut kazandırdılar.

Ligi kuran12 Kulüp arasında Almanya Fransa ve Portekiz'den büyük kulüplerin yer almadığı görülüyor. Özellikle Almanya'da futbol severlerin genelinde bu projeye karşı uzun zamandan beri çok büyük bir tepki var. Dernek statüsünde yönetilen Bayern ve Dortmund gibi kulüplerin üye ve taraftarlarının onayı olmada böyle bir oluşuma katılmaları zaten düşünülemezdi. İki büyük kulübün oluşumda yer almamasında bu durumun etkisinin fazlasıyla olduğunu düşünüyorum.