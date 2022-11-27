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Hüseyin Özkök

Hüseyin Özkök

27 Kasım 2022 | Pazar

Yoktan var etti

Karşılaşma öncesi herkesin kafasında şu soru vardı. Acaba Messi son Dünya Kupası'na daha ikinci maçta veda mı edecekti. İki takım maça temkinli başlarken tehlike yaratan ilk takım Meksika oldu. Ancak ilk yarı boyunca kaliteli bir oyun ortaya koyamadıkları gibi rakip kaleye üçü Meksika'dan 4 şut atabildiler. Lionel Messi ise ilk devre tamamen kayıptı. Arjantin'in görüntüsü yine favori rolünden çok uzaktaydı.


Tangocular ikinci yarıya ise yoğun baskıyla başladı. Ancak Meksika o kadar iyi savunma yapıyordu ki, ceza sahasının içine ne bir pasa ne de bir ortaya geçit vermiyorlardı. Taa ki 64. dakikaya kadar. O dakikaya kadar sadece tek isabetli şut çeken Arjantin'de sahneye kaptan Messi çıktı. Ve ceza sahası önünde aldığı topta kaleyi gördüğü anda vurarak adeta yoktan bir gol var etti. Bu golün ardından Arjantin'e güven geldi ve çok daha rahat oynamaya başladı. Meksika'nın üzerlerine gelmesinden faydalanarak tehlikeli kontralar yaptılar. 87'de Fernandez nefis golüyle fişi çekti ve umutları son maça taşıdı.

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Etiketler :
Fernandez, Lionel Messi, Messi, Meksika, Son Dünya Kupası, Arjantin

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