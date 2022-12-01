Turu cebe koydular

Grubun ilk maçında Fransa'ya farklı mağlup olmasına karşın Tunus'u geçen Avustralya, Tunus-Fransa maçına bağlı olarak beraberliğin de yetebileceği bir mücadeleye çıktı. Danimarka'nın ise kazanmaktan başka çaresi yoktu. Nitekim Vikingler çok yoğun bir baskıyla mücadeleye başladılar. Öyle ki, Avustralya adeta burnunu dahi ceza sahasından dışarı çıkartamadı ve yarı sahayı ilk kez geçtiklerinde dakikalar 19'u gösteriyordu. Bu dakikadan sonra Danimarka'nın ilk dakikalardaki etkinliği azaldı ve rakip kalesinde daha fazla gözükmeye başlayınca maç daha dengeli bir hale geldi. Avustralya ikinci yarıya ilk yarının aksine daha iyi bir görüntü vererek başladı.

Danimarka'nın ilk devredeki baskısından ise eser yoktu. 60'ıncı dakikada bir Danimarka atağında topu kapan Kangurular nefis bir ani atakla rakibin dengesiz yakalanmasından yararlanarak Leckie'nin ayağından öne geçince oyun tam anlamıyla elemeli bir maça döndü. Vikinglere artık tur için 2 gol gerekiyordu. Ama çok iyi savunmayla 3 puanı alarak turu "ön ceplerine" koyan Kangurular oldu.