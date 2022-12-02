Yine hüsran!

Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya maçında sağ bekte oynayan Kehrer'i kesip yerine uzun süre sonra ilk kez Kimmich'i kaydırdı ve Sane'ye yer açarak daha ofansif bir 11 sahaya sürdü. İspanya maçını kurtaran Füllkrug ise yine yedekteydi.

Maç başlar başlamaz Almanya rakibinin üzerine adeta çöktü ve art arda pozisyona girmeye başladı ve 10'uncu dakikada girilen dördüncü pozisyon golle sonuçlandı. Golden sonra İspanya'nın da öne geçtiği haberinin gelmesiyle Almanya biraz frene bastı ve oyun daha çok Kosta Rika ceza sahası ile orta saha arasında oynanmaya başladı. Panzerler arada pozisyon bulasalar da ilk devreyi kalelerinde çok ciddi bir tehlike görerek tek golle kapattılar.

İkinci yarı Almanya için tam kabus gibi başladı. Çünkü Japonya'nın İspanya karşısında üst üste iki golü gelip statta anons edilince oyuncular şoke oldu ve ardından üst üste iki golü kalesinde gördü. Ancak oyuna sonradan giren Havertz ve Füllkrug üst üste gollerle umutları yeşertse de İspanya Japonya'ya kaybedince Almanya 2018'den sonra 2022'de de büyük hüsranla evine erken döndü.