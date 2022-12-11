Hak etmediler

Dengede başlayan oyunun henüz 17. dakikasında ortada hiç pozisyon yokken Tchouameni aniden çıkarttığı müthiş şutla Horozları 1-0 öne geçirdi. Golden sonra İngilizler daha atak oynamaya başladı. Kane'e dışarıda başlayıp içeride biten net faule Brezilyalı hakemin devam demesi ciddi bir hataydı. Devre sonuna kadar oyunun hakimiyeti çoğunlukla İngilizlerdeydi ama gol bulmayı başaramadılar. İkinci yarı oyun yoğun İngiltere baskısı ile başladı ve 47'de Lloris beraberliğe engel olan müthiş bir kurtarış yaptı. Ama hemen ardından 52'de golün sahibi Tchouameni, Saka'yı indirince Kane penaltıdan takımına hak ettiği beraberlik golünü kazandırdı. Fransa ise önceki maçlara göre çok pasifti Mbappe ise kayıptı. İkinci devre ilk tehlikeleri 77'de geldi ve Giroud'nun kale dibinden vuruşunu Pickford müthiş kurtardı ama hemen sonrasında yapılan ortaya vurduğu kafaya engel olamadı ve Fransızlar 2-1 öne geçti. İkinci penaltıyla gelen eşitlik şansını ise Kane bu safer çok kötü bir vuruşla dağlara taşlara vurdu. İngilizlerin çabası beraberlik sayısını getirmeyince hak etmedikleri bir yenilgiyle turnuvaya veda ettiler.