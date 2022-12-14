Messi damgası

İki ekibin önceki maçları bize kapışmanın çekişmeli geçeceği mesajını veriyordu. Başlangıçta takımlar savunmada çok dikkatliydi. İlk 30 dakikada iki ekibin ceza sahaları arasına sıkışan sıkıcı bir oyun izledik. 32'nci dakikada ise Arjantin yarı sahasından Alvarez'e aniden gelen muhteşem pas oyuncuyu bir anda Livakoviç ile karşı karşıya bıraktı. Topa kaleciden önce dokunan Arjantinli oyuncu Hıvat kaleci ile çarpışınca hakem Orsato bana göre hatalı bir penaltı kararı verdi. Messi'nin penaltı golü sonrasında saldıran Hırvatlar 5 dakika sonra kendi kullandıkları kornerin dönüşünde 2-0 geriye düşünce ilk devrenin kalan bölümü tamamen Arjantin hakimiyetinde tamamlandı. İkinci yarı doğal olarak Hırvatistan'ın oyun üstünlüğü ile başladı. Arjantin iki farklı önde olmanın rahatlığı içinde oyun 0-0 sürerken oynadığı dikkatli oyuna döndü ve kontra fırsatları beklemeye başladı. Nitekim 69'da Messi yine sahneye çıktı ve Alvarez'e al da at dercesine verdiği pas sonrası skor 3-0'a geldi. Maçın kalan bölümü ise artık formaliteden ibaretti ve Arjantin çok haklı bir galibiyetle ilk finalist oldu. Messi üç gole de katkısıyla maça damga vuran oyuncuydu.