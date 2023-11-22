Liderlik yakıştı

İlk kez bir milli arada bu kadar rahat olan Türk Milli Takımı, Almanya zaferi sonrasında grup birinciliği hedefiyle Galler karşısına çıktı. Finallerin 2 Aralık'ta yapılacak kura çekiminde yer alacağımız torbayı da belirleyecek maça takımımız eksik Hakan dışında as diyebileceğimiz kadrosuyla başladı. Türkiye maçını kazanıp Hırvatistan maçının sonucunu beklemek zorundaki Galler maça beklendiği gibi daha baskılı başladı ve çok konsantre olmuş gözükmeyen takımımız önünde 7. Dakikada golü buldu.

Golden sonra oyuncularımızda bir türlü oyun tutturamadığı gibi yapılan çok sayıda top kaybı Galler baskısının devam etmesine neden oldu. Nihayet ilk yarının son dakikalarında beklenen baskıyı kursak da devre bitti. İkinci yarı Zeki'nin oyuna girmesi, Ferdi'nin sol kanada geçmesi ve daha sonra Kenan Yıldız'ın da dahil olmasıyla takımımız daha çok hücumda gözükmeye başladı. Galler önde olması nedeniyle kontra atak futboluna döndü ve oyunu daha çok kendi sahasında kabul etti. Bu baskı meyvesini verdi ve Kenan'ın kazandırdığı penaltıyla eşitlik geldi. Sonrasında rahatlayan oyuncularımızözgüvenli bir şekilde maçın sonunu getirerek grubu lider tamamladı. Türk Milli Takımı'na liderlik çok da yakıştı.