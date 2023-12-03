Biz bu gruptan çıkarız

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi sonrası ortaya çıkan tablo Türkiye açısından oldukça umut verici oldu. Son turnuvasına katılacak olan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz doğal olarak F Grubu'nun en güçlü takımı olarak gözüküyor. Eleme maçlarında altılı grupta yer alan Portekiz, 10'da 10 yaparak tüm maçlarını kazanan tek takım oldu. Ancak böyle finallerde her şey sahada belli olur. Diğer rakip Çekya, grubunda Arnavutluk'un ardından ikinci olurken Türkiye'nin yenebileceği bir takım.

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Grubumuzda ilk maçımızı ise Play-Off C Yolundan gelen takımlardan biri ile oynayacağız. Mart ayında oynanacak karşılaşmalarda Gürcistan- Lüksemburg ve Yunanistan- Kazakistan maçlarının galipleri finali oynayacak ve finalde kazanan takım Dortmund'daki ilk müsabakada karşımıza çıkacak. Bu dört takımdan hangisi gelirse gelsin Türkiye'nin ayarında olmayacaklar.

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