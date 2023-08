Son kayıtlar!

Fenerbahçe'de her sezon başında yapılan transferler için "olumlu rapor" veren bir futbol düzeni vardır. Nasılsa bilgisayar çağında verim analizleri çocuk oyuncağı.

Oysa en görkemli transferlerin bile kulüplere söylemekten çekindiği sırları vardır, onu da en iyi biçimde sezon başlayınca görürüz.

Futbolun vefa tanımayan halleri de caba!

Geçen sezon takıma en çok faydası dokunan isimlerden biri Valencia'ydı.

Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltıdan sonra yerle bir oldu.

Yere göğe sığdırılamayan Szalai, yaptığı iki hatayla giden şampiyonluğun vebalinin sahibi oldu.

Tribünlere oynayanlara, züppelik taslayanlara gösterilen özen bu insanlara gösterilmedi.

Para harcamakla ve bol transferle her şeyi hallettiklerini düşünenlerin, sezon sonundaki düş kırıklıklarını 5 yıldır izliyoruz.

Bu demektir ki görünenler gerçektir!

Görünmeyenler daha gerçek.

H H H

Tadic, Kent, Dzeko elbette kaliteli isimler. Ama savunma kurgusu her sezon yenilenen bir takımın sorunlarını aşmak için zamana ihtiyacı olduğu muhakkak.

Ayrıca takımın disiplin sorunu var.

Şampiyonluğun kaybedilmesinde en önemli etkenlerden biri de sorumsuz futbolcularla onlara göz yuman yöneticilerdi.

İsmail Kartal'ın bu düzene karşı takınacağı tavır çok şeyi belirleyecektir.

Güçlü transferler yapan Galatasaray'ın ve takım ruhunu muhafaza eden Beşiktaş gerçeğinin Avrupa'daki rakiplerden çok daha zorlu olduklarını söylemeye gerek yok.

O yüzden Fenerbahçe'nin ihtiyacı bütünlük ve takım ruhuna sahip olmaktır, bunu başarırsa hayalini gerçekleştirebilir.

Benim favorim yine Ferdi Kadıoğlu.

Hem savunmada hem takımın çıkış noktasında bu denli etkili olabilen birinin, kendini geliştirmek konusundaki enerjisi de harika.

Yeni transferlerin cümlesinden değerli.

H H H

Galatasaray'ın İcardi'ye kavuşmasıyla yaptığı transferler arasındaki duruşu "büyük yolculuğu" işaret ediyor ama tedirgin edici gerçekler de var.

Savunma ve orta alanda sorunlar yaşanabilir.

Sihirli bir forvete Nelson'lu savunmanın "demode" kalma ihtimali büyük.

Bu da forvetin sırtına, takımın yediğinden fazlasını atmak gibi bir yükümlülük eklemek demek.

Ama teknik kadronun da bir bildiği vardır elbet.

H H H

Beşiktaş taraftarı yapılmayan transferler için yönetime yolu tarif ederken, takımı her şartta futbol oynatmaya çabalayan Şenol Güneş'in yanında yürüyor.

Hala takımda yer bulan Necip Uysal'ın profesyonelliğine saygılarımı sunarken, gidenlerin yerini dolduramayan Beşiktaş yönetiminin takımın ahengini bozma ihtimalini de işaret etmeliyim.

Kartal'ın paraşüte ihtiyacı yok ama kanatlarını kırıp seyretmenin de alemi yok!

Herkes oturduğu koltuğun hakkını verecek! Zamanında sormadığı hesapların bedelini de kendileri ödeyecek.

H H H

Görünen o ki bu sezon yine yöneticilerin çığırtkanlık sezonu olacak.

Daha ligler başlamadan bir transfer meselesinde bile birbirine girişenlere bakıyorum da şaşırmıyorum artık.

Çünkü futbolumuzun mimarisi bu.

Dillerindeki son kayıtlar berbat bir yolculuğu müjdelerken, isyan etmek için geç, sızlanmak için erken!

Hangi takım sevdalısı olursanız olun çocuklarınızın elini bırakmayın.

Çünkü birçok şeyi kaybedebilirsiniz, bu adamların ağzının içine düşerken!