Arda Güler’in gözlerinin kıyısı

Arda Güler'in transferi "alnından öpülerek" uğurlanması gereken bir delikanlının veda filmi gibi.

Bu delikanlı için dünyanın en büyük iki kulübünün transfer kapışması bile gurur verici.

İspanyol gazetelerinde Arda'nın kapak olduğu haberleri izlerken göğsü kabarıyor insanın.

Fenerbahçe'de kalmasını isteyen çok ama gitmesini gerektiren şartlar da harika.

Bunlar dünya yıldızı filminin anonsları olabilir, bu gelişmeyi gösterecek hüner Arda Güler'de fazlasıyla mevcut çünkü.

H H H

Bazı insanların yıldızı doğuştan parlaktır, Arda Güler'in yüzündeki ifade pırıl pırıl.

Allah'ın kendisine bahşettiği sol ayağındaki sihirle, yüzündeki temiz ifade birleştiğinde Arda'nın neden bu kadar özel olduğunu anlayabiliyoruz.

Rakibine bile sevgi dolu gözlerle bakan bir delikanlının, her takım taraftarı tarafından sevilmesi sebepsiz değil.

Çocukluk yıllarımızda her takım futbolcusunun cikletlerden çıkan resimlerini biriktirdiğimiz nostaljik sevdalar gibi.

H H H

Meselenin pozitif yanları da çok.

Arda Güler'in gidişi ülkemizdeki gençlerin direncini artıracaktır. Futbola asalet katacak değerlerin yansıması olacaktır.

Her futbolcuyu Avrupa beklemiyor ama kapılarını gençlere açmadıkça hiçbir kulübü sağlıklı bir gelecek de beklemiyor.

O yüzden bütün yöneticilere ve teknik adamlara verilecek mesajlar bellidir.

Yerli gençleri kapı eşiklerine yatırmayın, sırtlarını sıvazlayın ve sahaya salın.

Yabancı hayranlığının da önüne geçin biraz!

"Altyapıya değer vermeyen üst yapıya çuvalla para verir" cümlesinde kulüp başkanları ve teknik direktörlerin çoğu "menajer" kılığındadır.

"Özne para olduğunda denizlerin gerçeği derinliğinde değil balığındadır" cümlesinde balıktan kastımız herhalde anlaşılmıştır!

H H H

Arda Güler'in gidişini, "Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" cümlesiyle sıradanlaştırmak yerine, "Real Madrid, Arda Güler'i transfer ediyor" diye tanımlamak gerek.

Arda Güler'in transferi Real Madrid tarafından Fenerbahçe'ye gönderilmiş bir tebrik kartpostalıdır. "Böyle birini yetiştirmeye mahsuben!" O yüzden Arda'yı gereken şekilde uğurlamak gerek. Çünkü böyle insanlardır futbolu sevdiren, çocuklara iyiliği güzelliği işaret eden ve hayallerin gerçek olabileceğini gösteren.

Böyle insanlardır futbolun sanat olduğunu, zarafet gerektirdiğini hissettiren.

O yüzden hepimiz ona gözümüz gibi baktık, o da tertemiz bir ifadeyle insanlara su içer gibi baktı.

Bizler futbol sahalarındaki "katil bakışlı" adamları da görüyoruz, rakibinin futbol hayatını bitirmek için çabalayan zalimleri de izliyoruz.

Böyle insanları bile ödüllendiren bir sistem varken Arda Güler'i çok özleyeceğiz.

H H H

Fenerbahçe 2006 yılında Denizli'de şampiyonluğu kaybettikten sonra Aziz Yıldırım başkanlıktan istifa etmişti de bu köşede "bir başkan gitti" diye yazmıştım, "giderken gözlerinin kıyısı bile sarı lacivertti." Aynı satırları şimdi Arda Güler için kullanıyorum.

Yeteneğiyle, melek gibi duruşuyla muhteşem bir "transfer zaferine" yolculuk eden bir delikanlının Fenerbahçe formasına olan sadakatini kimse sorgulamasın.

Onun da gözlerinin kıyısı sarı laciverttir.