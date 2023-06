Bayramlık!

Güzel yıllardı, kötü insanlar futbolun öznesi haline getirilmemişti henüz.

Her takımın taraftarları zarafetin saflarında dururdu, kendinden diye kötü birini korumak görülmüş değildi.

Gündüzleri taştan kalelerde futbol oynardık, akşamları mutlu gecekondularda saklambaç oynardı masumiyet. Yakalanmak saklanmaktan değerliydi bizler için.

Mahallenin tarihine geçen romantikler vardı da parayı görünce kendinden geçenler onların yanından bile geçemezdi.

Çok koşup yorulduğumuz da olurdu haksız yere vurulduğumuz da.

Ne depresyon ilacı ne psikiyatr, kendimiz onardık kırık kalplerimizi.

Önce okullar ayrıldı sonra yollar.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi!

H H H

Her takım futbolcusuna abimiz gibi sevgilerimizi, saygılarımızı sunardık.

Saha dışında da hepsinin üzerinde delikanlı gömleği. "Keşanlı Ali Destanı" için tiyatroya giderlerdi.

Uyumak için değil, uyanmak için kitap okurlardı.

Bizler yüreğiyle kürek çeken böyle insanlarla büyüdük, "Hayatı burnundan çeken" züppelerle değil.

Sonra arkasına mafya gücünü alanlar çıktı sahneye, böyle zorbalara kul köle olanlar çıktı medyanın içinden.

Bizlere kalem kırılırken bizler kalemle sardık müzik kasetlerimizi.

Önce şarkılar değişti sonra kafalar.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi.

H H H

"Kara parayla aşk yaşayan" futbol dünyasında asalet evden çıktı ve bir daha haber alınamadı kendisinden.

Bizler ayağına giderdik aşkın, evde olmazdı sokak lambasının altında beklerdik.

Ateş yakacağı yeri bilirdi mektupların ucunu yakardık.

Yağmur gibi bakardık gökkuşağı çıkar diye.

Ne çıktıysa bahtımıza, her birimiz nostaljik masallarda bıraktık kül kedimizi.

Önce gözler yaşlandı sonra yürekler.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi.

H H H

Sonra dünya değişti teknoloji girdi hayatımıza, elle yazılan mektupların da daktilo tuşlarının da anlamı kalmadı.

Zarafet çevrimdışı oldu, delikanlılık dil değiştirdi. Koltukların üzerinde oturanların korkuluk olmaktan gocunmadığı bir dünyada, sosyal medya futbol borsasının merkezi haline geldi.

Teknolojik asitle yok ettiler ektiklerimizi.

Mektuplarımızın adresleri bile kayıp.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi.

H H H

Para sadece kötüleri değil; ipini sahibine teslim eden kuklaları da güçlendirdi.

Ruhunu satanları da gördük, menajerlerle bir olup kulüplerini satanları da.

Bizler eski zamanların güzel insanlarını yaşatmak için mücadele ederken, kimimiz haksız yere taşlandı, kimimiz erken yaşlandı.

Kaybettiklerimizi kazanmak asla mümkün değilken, bizler de yanardağların eteklerine çömeldik, çocukken yaptığımız uçurtmaların ipine astık resimlerimizi.

Dillerinde küfür, ellerinde dürbünlü tüfek; bir baktık ki bulmuşlar izimizi.

H H H

O günden beri ceset arama ve toplama çalışmaları sürüyor.

O günden beri ucuz kabadayıların ve parasından başka hiçbir şeyi olmayan sünepe züppelerin saltanatı da sürüyor.