Ali Koç ve eleştiri!

Ali Koç'un Olağan Mali Kongre'de yaptığı konuşmalara baktım.

Camiayı çok iyi bilen yerli hocayla çalışmanın daha iyi olacağı düşüncesine ve en çok da "birçok eleştirinin haklılık payı var" cümlesine.

Yanlışların farkına varan bir başkanın geçmişte eleştirilere göstermediği tahammülü yeni sezonda göstermesi mümkün mü bekleyip göreceğiz.

Açıklamalarda dikkat çeken en önemli olay, kurşunlanan Fenerbahçe otobüsünün faillerinin hala bulunmamış olması.

Bu olay hukuk cinayetidir, ülkenin ayıbıdır ama güçlü olması gereken yerde Fenerbahçe'nin kendi ayağına kurşun sıktığı durumlar da inkar edilemez.

H H H

Başkanlığının ikinci sezonunda giden şampiyonluğu yorumlarken, Ali Koç'un kurduğu bir cümle var. "Takımda bizi şampiyon yapmayacaklar havası vardı!" Aşağıdaki satırları o günlerde yazmışım.

"Fenerbahçe bu ülkede ne zorluklar gördü, kurşunlanan otobüsünü, hapislerde yatan başkanını gördü.

Dava takımı Fenerbahçe'de her şeyden bu kadar kolay etkilenen futbolculara tarih dersi verecek bir tane adam yok muydu?

Şampiyon yapılmaz olunur duygusuna sahip olmayan adamlara forma giydirmenin ne anlamı vardı?" H H H

Kaç sezondur terbiyenin yetenekten değerli olduğu gerçeği Fenerbahçe'de askıya alındı. Çirkinliklere taban basanların, en kritik maçlarda sırra kadem basanların sırtının sıvazlandığı takımda kimse futbolculara toz kondurmadı.

Fenerbahçe'nin en büyük sorunu da buydu. Önceleri alkışladığımız sonrasında başka bir kimliğe bürünen mızıkçı Jesus'la birlikte bazı futbolcular şampiyonluk yoluna taş koydu.

H H H

Teknolojide bir tuşla her şey siliniyor olsa da geçmişe yetecek hafızamız var.

Ali Koç göreve geldiğinde "medyadaki goygoyculara değil eleştirilere değer vereceğiz" demişti.

Ne yazık ki goygoycuları çok sevdi ve kolladı.

Alttaki satırları da o zaman yazmışım.

"Sizleri eleştirenlere kin beslemeyin, hayatın zarafeti gerçeklere katlanmakla mümkün. Reddettiğiniz gerçeklerin tümüyle bir gün yüzleşeceksiniz.

18 transfer yapmış bir takımın kendi sahasında arka arkaya 3 maç kaybedip tarihe geçmesi eleştiri konusu değil mi?

Tabii ki eleştireceğiz. Aklını kullanarak yolunu bulanlarla yolunuzu kaybettiniz, Saracoğlu'ndaki özel tarihleri bile yerle bir ettiniz." H H H

Mesut Özil'in transfer parasına destek olmak amacıyla "Eşya Piyangosu" düzenlenmişti de 20 liralık harçlıklarını bile Fenerbahçe'ye bağışlayan çocukların tarafını tutmuştum.

Aşağıdaki satırlar da o günlere mahsuben!

"Her koltuğun harcı emektir, o çocukların gösterdiği sevginin karşılığı da borcunuzu çocuklara geri ödemektir.

Bugünün çocuklarına yarın soracaklar; 'sizin zamanların nesi meşhurdu?' Çocuklar şimdiden aldılar notlarını, 'bizde bir eşya piyangoları olurdu ki bütün parayı toplasan bir futbolcunun transfer ücretine yetmezdi!' 'Peki, eşyalar ne olurdu?' Akıllı çocuklardan birinin günlüğünü okudum; "eşya bizdik belki de!" H H H

Daha önceki ifademi bugün de tekrarlıyorum.

"Göğsüne neşterle Fenerbahçeliyim diye yazmakla sevda büyüklük kazanmıyor. Gerçek sevda doğruların arkasında durmaktır yanlışlarda inat etmek değil."