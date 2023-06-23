Futbol piyanisti Arda Güler

Delikanlı yanını sevinciyle gösteren bir futbol beyefendisi. Gerektiğinde bütün takımı sırtında taşıdığı yetmezmiş gibi, attığı golden sonra omuzlarına çıkanları da taşıyan bir yük treni. Smokinle değil formayla sahaya çıkan işçi. Fenerbahçe tribünlerini birleştiren sihirli ayaklar. O ayaklarla senfoni yazan futbol piyanisti. Takımdaki sahte misafirlere "çubuklu formanın" anlamını hissettiren yeni zaman efsanesi. Çekirdeği futbol olan, daha şimdiden Fenerbahçe'nin sembolü haline gelen, bu ülkenin son yıllarda gördüğü en özel yetenek. Galler'e attığı golü bütün Avrupa izledi.

Arda Güler, transfer mevsiminde en özel yabancı transferlerin bile hükmünü yok saydırıyor. Gitmesinden bahsediliyor ama onun transfer olması için emsalsiz bir teklif gelmesi gerekiyor. Emin olun ki ardından ağlayanlar olacaktır, kesinlikle pişman olanlar çıkacaktır. O yüzden meleklerine danışması gerekiyor.

Onun melekleri öncelikle ailesiyse, o ailenin içine Fenerbahçe taraftarı da dahildir. Çünkü Arda Güler'in varlığı gelecek sezonun sonunu müjdelemeye yeter. Başka bir ülkedeki Arda taraftarın gözünde tüter. Çünkü sadece Fenerbahçe taraftarının değil, neredeyse bütün ülkenin bu çocuğun futboluna henüz doyamadığı ortadadır.

Böyle bir yıldız oyuncunun Avrupa arenasında görünmesinin "ülke gururunu" da Arda Güler'in büyük hayallerinin süslenmesi gerçeğini de inkar edemeyiz. Türkiye'de gençlere verilen değerin simgesi haline gelen bir delikanlının Avrupa'daki afişlerinin kimlere ilham vereceği de ortadadır. Türkiye'deki gençlerin ışığıdır Arda Güler. O yüzden bu meselede iki arada bir derde kalınması hiçbir şekilde yadırganmamalı. Giderse de yanındayız kalırsa da.

Her haliyle vefalı bir duruş sergileyen bu delikanlının Fenerbahçe'de kalması halinde, yoluna taş döşemeleri ihtimal dahilinde olan adamlardan "kurtarılması" zorunludur. İsim vermeye gerek yok, gören gözler yeterli. Onlar ki şampiyonluğun elden gitmesinin sebebiyse, Arda Güler'deki gelişmeyi engellemekten geri kalmayacaklardır.

Arda Güler'in bugün bu kadar çok konuşulmasından çıkan sonuç; futbolda gençliğin tohumuna güven duyulmalı çürümüş yabancı otlara değil. Gençlerin kattığı enerji kısa devre yapanların ipliğini pazara çıkarırken, o gençler geleceğin yapılanmasında önemli bir örnek olacaktır. Çünkü gençlerimizin tırnağı olamayan ıskarta yabancılara yeteri kadar doyduk.

Eski fotoğraflarda aklımız kaldığı için Arda Güler'in görüntülerine bakınca, bir yandan gidecek diye aklımız çıkıyor. Bir yandan da böyle bir delikanlının yolu Avrupa'nın en önemli kulüplerine çıkıyor. Ne diyelim ne çıkarsa bahtına!