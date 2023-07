Hayal ve hüsran!

Yeni transferlerin taraftarlara verdiği heyecanı görmezlikten gelemeyiz.

Ama bol transfer yapmakla takım olmak arasındaki çelişkileri de inkar edemeyiz.

Yabancılara ödenen transfer paralarına baktığımız zaman, çuvalla para harcamanın kulüplerin yarınlarına nasıl yük bindirdiğini sorguluyoruz.

Ama bir yabancının bazen "tek kişilik takım" gerçeğiyle öne çıkıp, bir kulübe neler kazandırdığını görünce "helal olsun" diyoruz.

Menajerlerin kulüplere kakaladıkları yerli ve yabancı futbolculara verilen paraları duyduğumuz zaman, sadece yerli gençlere verilmeyen değere isyan edebiliyoruz.

Soru: Haklı eleştiri yapanlar bir kaşık suda boğuluyor da ipini sahibine teslim eden kuklalar neden paraya boğuluyor?

Cevap: Uyandırmaktan çok uyutmanın daha değerli olduğunu göstermek için.

H H H

Kulüplerimizin ön eleme sınavında Avrupalı rakiplerle arasındaki "piyasa farkı" bizlere; kimlerin karşısında güçlü olduğumuzu gösteriyor.

O biçare rakiplere rağmen ön elemelerde kazaya uğrama ihtimalimiz mevcutsa, futbolumuzun kendini ele verdiğini söylemeye gerek kalmıyor.

Kulüplerin meselesi transferde yama yapmakla halledilecek mesele değil.

Mesele altyapıya verilmeyen değer!

Hayal ve hüsran arasındaki gezintilerden yıllardır alınmayan dersler.

"Biz asaletin ve zarafetin ayağına gitmeyiz" diyen kaba saba yöneticiler.

Korkunun ve sırnaşmanın lisanıyla üretilen yeni gazetecilik modeli, sosyal medyada trollerini kullanmayı matah bir şey zannedenler.

Ve de transferde emisyon hacmi her yıl biraz daha genişleyen komisyoncular!

H H H

Ayrıntıları kaçırmayalım.

Kötülük ve zorbalık bazı futbolcuların sosyal statüsüdür.

Gitmesi gereken "yerli virüsler" kulüplerin içindeki ağalık sisteminin kaymağını bu sezon da yiyecek de kim ne diyecek?

Kulüplerde formanın asalet derdine düşen yürekli yönetici kaldı mı?

Onlar ki sisteme her biçimde hükmediyorsa, onlar ki her fırsatta kendilerini mağdur ilan ediyorsa, "güzel insan sergilerine" futbolcu bulmakta bu sezon da zorlanacağız demektir.

Katil bakışlı futbolcu posterlerinin rezervasyonları şimdiden kapışılırken!

H H H

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafik kazasından sonra yapılan saldırıyı izledik.

O saldırgan magandalar her yerde.

Trafikte, metrobüste, tribünlerde ve hatta üzerinde formayla futbol sahalarının içinde.

Magandalığın himaye altına alındığı bir ülkede zarafet katliamı kimin umurunda?

Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi gönderirken, futbol medyasının maganda kültürüne yıllardır nasıl biat ettiğini hatırlatmayı da görev biliyoruz.

H H H

Böyle bir sistemde nefret ve şiddet; insancıl düşüncelerin önünde kara perde!

Ve bizler güzel insanları hatırlatırken, hala geceleri gökteki bir yıldızın ışığına bakıp aydınlık düşler kuruyoruz.

Nostaljik pencerelerde!

H H H

Öncekiler eğilip alnından öperdi çocukları, şimdikiler çocukları diz çöktürüyor.

Öncekiler gerçek adaletten yanaydı, suçu olmadan suçlananların yanında dururdu. Şimdikiler suçlanmamak için suçlayanların saflarında duruyor.

Öncekiler baki kalan kubbede hoş bir sadanın peşindeydi, şimdikiler sadece paranın peşinde.

Öncekiler aşk insanıydı, sevgiyle sulardı çiçekleri, şimdikiler suyu kanla değiştirdiler.

Öncekiler pantolonları yamalı gezerdi, şimdikiler güçlüye yamanıyor.

Gel de nostalji delisi olma!