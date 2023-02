İnsanlık aşkı!

İç kanamalı bir zaman diliminin içinden geçiyoruz.

500 atom bombası kadar tesirli bir depremin girdabı derin mi derin.

Yıllardan felaket aylardan ölüm.

Yoksulluğa diş geçirenler mezarları olacağını bilir miydi oturdukları yerin!

H H H

Umut bitmez. 182 saat sonra enkazın altından çıkarılan mucizeler var.

Kurtarılan insanlar bizleri mutlu ederken, görüyoruz ki depremin zapt ettiği topraklarda zapt edilmeyen yüreklerdir.

O yüzden kurtarma ekiplerine alkışların cümlesini gönderelim.

H H H

Her meslekten insanlar olduğu gibi, spor dünyası da büyük kayıplar verdi, güzelim insanlar göçük altında kaldı.

Kulüplerimiz yürekli bir dayanışmayı gösterirken, futbol insanlarımız da kendilerindeki vicdanın büyüklüğünü gösterdi.

Volkan Demirel, Gökhan Zan, Kerem Aktürkoğlu, Merih Demiral ve niceleri.

Yurtdışındaki futbolcuları da organize eden milli futbolcularımızın kampanyaları sürüyor.

Boynu bükük acıların afişleri değil onlar, seferberliğin öncüleri.

H H H

UEFA deprem nedeniyle önümüzdeki hafta maçlarında saygı duruşu kararı aldı.

Liverpool ve Everton kulüpleri derbi formalarını depremzedeler için satışa çıkardı.

Dünyanın önde gelen futbolcuları açık artırmayla satılan imzalı formalarıyla yardıma destek verdi.

Lionel Messi, UNICEF'in başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Bunlar futbolun insani yanının sonuçlardan çok daha anlamlı olduğunun göstergesi.

Futbolda bu sevgi ve saygıyı kendi topraklarımızdaki insanlara gösterebilmek için deprem olması gerekmiyor.

Kaybolan değerleri kazanmaya yeniden başlamak gerekiyor. Ömrün başka takvimleri de var çünkü.

H H H

Futbol deyip geçmeyin! Yaraları sararken gücünü gösteriyor ama insanların kolayca kamplara ayrıldığı ve nefretin en çabuk kök saldığı bir meydandır futbol.

Enkazın altında binlerce insan yatarken, futbolda her çirkin eylemin temelinde bir futbolcu ya da yönetici yatar! Bazen de bir cümle tozu dumana katar!

Ne var yani yere düşeni kaldıralım, birbirimize karşı insancıl olalım, bütünlüğümüzü saygımızı yitirmeyelim.

Vicdanlar renk ayrımı yapmasın, her fikrin özgürlüğü olsun, insanların yardımına bu kadar görkemli biçimde koşan bir toplumda nefret olmasın artık.

O yüzden bizlere sevgiye eyerli dürüstlüğe koşan atlar lazım.

Lig başlayınca bıçak sırtı cümlelerle çocukları korkutan suratlar değil.

H H H

Sevdanın anayurdunda yaşadığımızı da unutmayalım, fay hatlarının üzerinde yaşadığımızı da.

Tabiatın gözleri dolduğu zaman seller götürüyorsa, tabiatın kafası attığı zaman yer yerinden oynuyorsa, tabiat ana gelecek zamanda çöllerin sıcak tülünü de boynumuza saracaktır.

Ne yani insanda kaybolan vicdan toprakta mı kalacak? Tabiatına uymaz!

H H H

Bugün Sevgililer Günü.

Sevgilisine hediye almakla kendilerine başkalık kazandıracağını düşünenler olduğu yerde kalsın.

Ama "ben bir aşktan daha fazlasıyım" deyip, deprem insanlarını "yaşama döndürme gönüllüsü" olanlar kendilerini özel saysın!

İnsanlık aşkı herkese nasip olmaz!