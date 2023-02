Yine bir kumpas!

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçında yapılanları gördükten sonra, hangi adaletin varlığından söz edebiliriz? Fenerbahçe'nin boynuna hakem ilmiğinin dolandığı gerçeğinden başka, hangi mazeret bu beraberliğe gerekçe olabilir! Hele ligi bitirmeyeceklerini ilan edenlerin afişleri de zulada duruyorsa! Bazı gerçeklerin kalıntıları sürüyor. Bir hakem gördüğünü niye çalmaz da bir takımın emeğini çalar? Bir hakem puan cetvelini dizayn etme gücünü hangi hakla kendinde bulabilir? Şampiyonluk yolculuğunda Fenerbahçe'ye yapılanlar, diğer takımlar için avantaj yerine geçiyorsa, hakemin hangi görevi üstlendiğini sormakta yarar var mıdır? Hiç sanmıyorum! Fenerbahçe'ye yapılanlar her zaman birileri için "eğlence" sayılır! Neler gördük neler. Fenerbahçe güçlendikçe saldırı mekanizması da güçlenir. Bu demektir ki; Fenerbahçe'ye saldırmak adına ne kadar proje varsa her sezon yenilenir! Yeri gelince Fenerbahçe futbolun can simidi, kumpas kurulurken "gevrek simit!" Yanına "eski kaşarları" da koyduklarında değmeyin keyiflerine! Gömlekler yıkandıkça lekeleri kaybolabilir ama belleklerdeki kirler kaybolmaz! O yüzden yapılan çirkinlikler yüreğimizin tarihine de kayıtlıdır. Fenerbahçe'ye kurulan tarihi kumpasın yıldönümlerinde bu saldırıları hep canlı tuttuk, unutulmasın diye. Neler gördük neler! Sahada kazandıklarını masada ve hakem düdüklerinde kaybedenleri gördük. Her türlü pisliğin üzeri bir güzel örtüldü, kirli adamların sırtı sıvazlandı da Fenerbahçe'yi elden ayaktan düşürme projesinin adına "şike soruşturması" dendi. Bedeli de başta Aziz Yıldırım olmak üzerine bütün Fenerbahçe camiası tarafından ödendi. Adaletsizlik hakemlerin yan kuruluşu değilse, nasıl ki Bülent Yıldırım, Serkan Çınar gibi hakemlerin futbol sahalarına sokulması yasaklandıysa, Ali Palabıyık'ın bundan sonra maç yönetmesinin masumane bir yanı kalmamıştır. Futbol sahaları kundakçıların gücünü göstermesi için uygun bir mekan değildir ama emeklerin talan edilmesi o hakemlerin yanlarına kar kalır. Futbol emekle şekillenir hak yemekle değil. İzin versinler de o futbol sahada oynanan bir oyun olsun, oyun içinde oyun değil. Futbol sahaları hakemlerin otlağı değilse, kusura bakmasınlar ama büyük resmi görenler de koyun değil. Sözde hakemlerin meslek yemini vardır ama unutmayın ki bu ülkede cinayetlerin bile meşru bir zemini vardır. Ve o kaydırak zeminde Fenerbahçe Adana'da alenen katledilmiştir. Adana'daki filmi izledikten sonra; "bu ülkede şampiyon olması en zor takımlardan biri Fenerbahçe'dir" dersem, üzerine oynanan oyunları da gerekçe gösteririm. Ardından da "futbolun emekçi yanı her zaman güç gösterisine yenilmiştir" diye not düşerim, elimdeki delilleri ortaya koyarım. Jesus'un maçtan sonraki tavrını onaylamıyorum ama bu maçta Ali Palabıyık için Fenerbahçe'nin katliam sebebi olduğunu söylemekten kaçınmam. Adalet adına "VAR" olmayan sistem Fenerbahçe'yi "YOK" etmek için elinden geleni ardına koymuyorsa, futbolda adaletsizlik ölmez ancak gömlek değiştirir. Herhalde anlatabilmişimdir