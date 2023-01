Saygı duruşu!

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sezon başı sahnelerine dönüş filmindeydi.

Rahat kazandılar ama takımda koşanlarla, modası geçmiş pozların izinden yürüyenler arasında çelişkiler yine mevcuttu.

Birileri kaç yıllık düşe dokunurken, birilerinin dişe dokunur bir tane eylemi yoksa, maçı sadece sonuç açısından irdelememek gerekiyor.

Takımın ilk yarıdaki "sallantılı haline" de bakmak gerekiyor.

Ayrıca Fenerbahçe gibi bir takıma karşı hiç ders çalışmadan sahaya çıkan ve savunma anlayışı "naftalin kokan" Kasımpaşa'nın sonuçtaki yan etkilerini de inkar etmeyelim.

H H H

Sahada gürleyen bir Valencia izledik.

İstanbul hatırası yazan eski zaman sokak fotoğrafçılarının büyülü kutusundan çıkan şipşak fotoğraflar gibiydi. Top ayağına geldiği zaman kapılar gole açıldı sanki.

Ama Ferdi Kadıoğlu'nu bu sezon tek tutuyorum. Bu delikanlı dar alanda bile top ayağına geldiğinde ara sokaklardan meydana çıkma hünerini üstleniyor.

Hakem sofralarında sahte faullerle kendini tribünlere pazarlamıyor.

Zor işlerin neferi her seferinde ayakta kalabiliyorsa verdiği mücadeleye saygı duruşunu da biz üstlenelim. Böyle emekçiliği de insanı insan yapan değerleri de her futbolcuda göremiyoruz çünkü!

H H H

Son 17 sezonun en iyi performansını sergileyen Galatasaray baş döndürücü bir çıkışta.

Maçtan önce düşündüklerini maçın içinde yaşayan bir takımın başarısındaki "Aslan payı" Okan Buruk'a ait.

Dört yıldızlı gecelerin günlüğünü tarihe geçiren adam, giderek dikleşen yokuşlara "bana mısın" demiyorsa bizlere "helal olsun" demek düşer.

Üstüne en çok konuşulan adam İcardi. Her maçta tek kişilik düetin aynası. Takım arkadaşları kendisine daha dikkatli bakıp eşlik etseler, can alıcı noktalara ayak basmanın ödülünü de alacaklar.

Bu ülkede "ayakları kitap okumuş" bir adamdan öğrenilecek çok şey var çünkü!

H H H

Beşiktaş, Şenol Güneş'le farklı bir hava yakaladı ama 3 farklı öne geçtikten sonra bile takımda maçın kaybedilme ihtimalini oluşturan bir duruş var. Sezon başından beri değişmeyen bir travma hali!

Alanyaspor maçının en başarılı oyuncusu kaleci Mert'se durum ortada. Bir takımın orta alanı bu denli savurgan ve buyuru edici olabiliyorsa, savunma her bindirmede sallanıyorsa 5 maçlık galibiyet serisinin gururu kadar soru işaretleri de vardır!

İçinden geçilen yolun dışında kalmamak için gereken tek şey; mücadele. O zaman her adım yol açar kendine!

H H H

Geçen sezon sadece 3 kez yenilen Trabzonspor bu sezonun sonu gelmeden 5 yenilgi gördüyse, dış sahadaki çöküntülerin cevapları takımın içindedir belki.

Ayakları yosun tutanların giydikleri formanın "tarafını" tutmadıkları ortadaysa, soru işaretlerinin çengeline formalarını assınlar.

Sahada fasıl yapmakla karınca olmak arasındaki farkı öğrenemeyenlerin, ruhlarını çimdiklemekle ayağa kalkacaklarını sanmıyorum.

H H H

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Prof. Dr. Lale Orta.

Güven sorunu yaşayan hakemliğin adaletine ve üretkenliğine yönelik harika bir tercih.

Haklarını bile sadece özlemekle yetinen kadınlar memleketinde, futbolun erkekçe tanımlamalarına ihtiyaç yoktur. Erkeklerin bozduğunu da genellikle kadınlar onarır.

O yüzden Lale Orta'ya güveniyorum.