Favori duygum!

Transferin kalbi hızlı attı, iyi isimler takımlara imza attı.

Gelen yabancıların verdikleri mesajlara bakıyorum da futbolun cennet ülkesine gelmiş gibi konuşuyorlar.

Bu ülkede iyi şekilde karşılanmış olmak transferin yasasıdır ama verdiklerinin karşılığını sahada ister zaman. Onu da her yabancıda göremiyoruz.

O yüzden bekleyip göreceğiz!



Fenerbahçe'nin yarın Dinamo Kiev'le yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının anlamı büyük.

İyi bir kadro kurulduğunu görüyoruz ve iki takım arasındaki moral motivasyon farkı da ortada.

Polonya'dan iyi bir sonuçla ayrılacağını umduğum Fenerbahçe'nin asıl sınavı İstanbul'da vereceğini düşünüyorum.

Futbol sadece sonuçların değil insani duyguların da ayaklandığı bir spordur ve Fenerbahçeli taraftarların sahaya çıktığı an kendi takımları gibi Dinamo Kiev takımını da alkışlamasını bekliyorum.

Savaşa karşı barışın simgesi olarak!



Paranın su gibi harcandığı bir transfer döneminde harcama limitlerinin askıya alındığı ortadayken her kulübün bu sezon güçlü bir kadro kurduğu gerçeği daha önemli sayılıyor.

Geçen sezonun Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı bu sezon gerçek kimliklerini sergileyecek.

Trabzonspor'un istikrarlı kadrosunu nokta transferlerle güçlendiği ortada.

Fenerbahçe özellikle hücum hattında çok etkili olacak bir takım yarattı.

Jorge Jesus'un medyayla yüz göz olmayacak teknik adam duruşu da artı değer.



En ilginç transfer Mesut Özil'in Başakşehir'le anlaşmasıydı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki paylaşımıyla bu transfer daha bir anlam kazandı.

Göksel Gümüşdağ hayalleri gerçekleştirmekte ne kadar usta olduğunu Başakşehir gerçeğinde gösterdiyse, Mesut Özil'in bu hayale eşlik edeceğinden de kuşkum yok, Emre Belözoğlu'nun futbol zekasının Mesut Özil'e yeni yollar döşeyeceğinden de.

Mesut Özil'in kendisiyle yaptığı "tartışmanın" sonuçları "ben bugünlere yürüyerek gelmedim" gerçeğinin sınaması olacaktır eminim.



Geçen sezon Nuri Şahin'le ayaklanan Antalyaspor gerçeği bu sezon da kendini hissettirecektir.

Türk futbolunun en büyük sorununun "istikrar" olduğunu söyleyen Nuri Şahin'in tırnak içindeki açıklamasına baktım.

"Sadece laf olsun diye hocalık yapacak kadar zekasız değilim!" Zekası olmayan ama arkası sağlam olan nice teknik direktörümüz varken, bu delikanlıda farklı bir şey var.

Futbol bilgisi kadar takımdaki arkadaşlık duygularını ayakta tutan bir şey.

Biz buna "sempatiyle buluşan heyecanlı gelişim" diyor ve merakla bekliyoruz.



Yeni sezonda favori duygum; kıran kırana bir lig olacak.

Tek dileğim; çığırtkanlık olmasın, gözyaşı torbaları dolmasın.

Çünkü futbolun büyülü duvarlarına bile nefretini kusanlar var, durum kendilerine müsait olunca haksızlığa susanlar!

Onlar futbolumuzun kesildikçe uzayan kirli tırnaklarıdır.

Lig başlayınca ana sayfaya atılacak olan imzalara iyi bakın.

Var olmayı beceremeyenlerin başardıkları tek şeydir; yok etmek!