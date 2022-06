Sosyal terbiye

Konu futbol olduğunda yılın bu mevsiminde sadece transfer konuşulur.

Taraftarı ayakta tutan gerçeklerden biridir transfer ama gerçek taraftar benliğine yakışan adamları kendi formalarının içinde görmek ister.

Dürüst, yürekli ve sportmen.

Doğruluğun emredilmesine gerek yoktur doğruluk mutlak itaat gerektirir.

Ama o devirler geçmiştir.

H H H

Güzel düşüncelerin egemen olduğu yıllar sosyal terbiyenin en değerli olduğu yıllardı.

Sosyal medya mezbahalarının hayal bile edilmediği o zamanlar serveti onuruyla ölçülen insanlar çoktu da USA markalı valizlerden çıkan züppe zenginler yoktu.

Olsa da bit kadar itibar görmezlerdi.

Çünkü insani duyguların hakim olduğu her yerde futbol sanat yerine geçerdi.

Yoksul mahallelerin ortasından da meydanlardan da adam olanlar geçerdi.

H H H

Konu insan olduğunda bile topu taca atanlar varsa o ülkede futbolun kalitesinden çok insan kalitesi sorgulanmalıdır.

"Nerden çıktı bu adamlar?" Bizde sorgu vicdan uykusudur.

Kibir ve küstahlığın parayla buluşmasından oluşan sinsi ortaklıklar da hepimizi aptal yerine koymanın tiyatrosudur.

Bizleri sadece seyirci sayanların savaş boyaları lig başlayınca akacak ve yemin olsun onlar çocuklarımıza bile düşman gözüyle bakacaktır.

H H H

Yakası değiştirilmiş gömlekleri giyen ama harama yan gözle bakmayan mahalle bakkallarımız vardı bizim.

Şimdi her gün fiyat etiketini değiştiren ve insanları kazıklamayı "kasalarına kan pompalamak sayan" süper marketlerimiz var.

Gerçeklerin zulmünden kaçmak için hayallerimiz vardı çaldılar.

Ya düdükleriyle ya ekran hödükleriyle!

Ya da "ağam paşam" dedikleriyle!

H H H

60'lı yıllarda büyük takımlardaki futbolcuların büyük boy posterleri yayınlanırdı dergilerde.

Futbolcuların birçoğu evli ve maçtan önce çekilen fotoğraflarda yüzükleri parmaklarında.

Şimdiki gibi parmaktaki yüzüğü bantlamak yok. Parmağını rakibinin gözüne sokacak kabalık hiçbir futbolcuda mevcut olmadığı için kuşkusuz.

Kötülüğün palazlanması yöneticilerdeki vicdansızlığın kök salmasıyla başlamıştır.

Şimdiki zamanda edepsiz futbolculara paha biçilmeyişinin de sırrı budur, taraftarların böyle futbolcuları kucaklamasının da!

Asaletin önünü kapatan nefretin palazlanmasının yan etkileridir bunlar.

H H H

Bunları niye mi yazdım?

Kötülüğün zenginliğine bile sahip çıkan erkekliğin, futbolun içinde nasıl organize olduğunu gördüğüm için.

Kara para valizlerine tekme atılması gerektiğini göstermek için.

Terbiyesizlikleri yaşatmak için öldürülen sosyal terbiyenin çocuklarımıza ne kadar gerekli olduğunu hissettirmek için.

Her şeyden önemlisi çocuklarımızın futbol terörüne yem edilmesine "şimdiden" itiraz etmek için.

H H H

Kirli paradan zalim yöneticiden ve edepsiz futbolcudan hayır gelmez şer gelir.

Asaletin sahiplenilmediği, sosyal terbiyenin değer bulmadığı ülkelerde çocuklarımız ayaklar altına düşer gelir.