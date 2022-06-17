Yeşil ışık!

Transferin ses getireni değil takımına yarar getireni makbulse, birçok kulüpteki hareketleri kurcalamakla eldeki imkanları sorgulamak arasında beklemek daha mantıklı.

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiraladığı yeni transferi Portekizli Bruma İstanbul'a geldi. Yeni hocanın seçtiği transfer olduğu belli.

Bu demektir ki Fenerbahçe'de yanlışlardan arınmış bir transfer politikası yürütülüyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev gibi dişli bir takımın rakibi olmakla hedefe yürümek arasında gerekçeli karar da bu olmalı zaten.

Çünkü sahaya inen Fenerbahçe'nin erken form tutmasıyla, ilerleyen zamanda bunun bedelini ödeme ihtimaline karşı tedbirler çok önemli.

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Eğer gerçekleşirse Trabzonspor'un duyurduğu Kasımpaşa'nın genç yıldızları Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat nokta transferler.

Trabzonspor'un geçen sezon en çok aksadığı sol kanatta, ligin en kaliteli isimlerin biri olan Eren Elmalı'nın varlığı çok şeyin karşılığı olacaktır.

Transfer konusunda "duvarın arkasını görebilen" gözlere sahip olan Abdullah Avcı'nın yeni sezonda büyük hedeflerinden sapmayacağına hiç şüphem yok.

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Galatasaray'da teknik direktör olarak Okan Buruk konuşuluyor ki olursa harika olur.

Okan Buruk bu mesleğe en çok emek veren onurlu isimlerden biri.

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer söylentileri bir kargaşa.

Kerem'den yüksek bonservis bedeli beklenirken scoutlardan gelen raporda bedel 7 milyon euro civarında.

Değerlendirilecek en anlamlı ihtimal, Galatasaray'ın gelecek sezon Kerem'e ne kadar ihtiyaç duyduğudur.

Kerem; etiketli yabancılara akıtılacak para için harcanacak bir oyuncu değildir.

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Beşiktaş golcü arıyor. Hollandalı Weghorst olursa harika ama olmama ihtimali çok yüksek.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Weghorst başkalarıyla da görüyor, biz de başka oyuncularla görüşüyoruz" açıklaması gerçeği yansıtıyor zaten.

Faslı stoper Romein Saiss kendi halinde gözükebilir ama Gedson Fernandes bu sezon çok konuşulacaktır. Galatasaray'ın misillemesinden sonuç çıkmazsa tabii.

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Futbol Federasyonu yeni başkanı Mehmet Büyükekşi.

Futbolun içinden gelen biri.

Yaptıklarını yapacaklarının teminatını olarak gösteren ve kime sorsam hakkında olumlu söylemler aldığım bir başkan.

Kimsenin aday olmadığı bir zaman diliminde elini taşın altına koyan futbol adamı.

Nihat Özdemir'in zarafetinde.

Futbolun içindeki sorunları da biliyor yapması gerekenleri de.

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Hakem meselesinde bir devrim yapacaktır eminim. Naklen yayın gelirlerinde artış olacağından da şüphem yok.

Yabancı futbolcu sayısında kulüplerin istedikleriyle ülkenin durumu arasındaki tercihini ben de merak ediyorum.

Görevinin başına yeni gelmiş birine şüpheyle değil iyi niyetle bakılmalı.

Bu göreve talip olan birinin yanlışları onarıp adaletin temsilcisi olması kaçınılmaz bir gerekçedir.

O yüzden Mehmet Büyükekşi'nin yanlışlara müdahil olmakla cesur olmak arasındaki duruşuna yeşil ışık yakılmalı.