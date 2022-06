İnat ve sevgi!

İmza törenleri her zaman görkemli olur. Bazen dekor olarak kullanılan su şişeleri bile "kazanç kaynağı" olarak değer bulur.

Fenerbahçe'de geçen yıl bu zamanlar "yarım bıraktığı kitabı" tamamlamaya gelen Portekizli bir teknik adamın heyecanı yaşanmıştı.

Bırakın hikayeyi tamamlamayı Pereira eski yazdıklarını bile yakıp gitti.

Portekizli yeni teknik direktör Jorge Jesus'un "dergi çıkarmaya" gelmediği muhakkak.

Her yeni teknik adamın sığındığı limanın transfer olduğu ortadayken, Jesus'un "futbolda istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz, önemli olan kaliteyi artırmak" sözleri bana anlamlı geldi.

Bu cümlede "ayağını yorganına göre uzatacak" bir teknik adam fotoğrafı gördüm ama kulüp başkanının "hocamız eksik bölgelere en az beşer alternatif istiyor" ifadesinde o fotoğraf elimden uçtu gitti.

H H H

Sonra Mesut Özil konusuna takıldım.

Bir yanda "ben kariyerimi Fenerbahçe'de noktalayacağım" diyen ve gelecek sezona işaret fişeği yakan Mesut Özil, öte yanda Mesut Özil konusunda yönetimin aldığı kararı uygulayacağını açıklayan Jorge Jesus.

Bu duruş; yönetim ve teknik direktör uyumu gibi görülebilir ama eldeki yetenekli bir futbolcudan yararlanmayı reddeden bir teknik adamın "olgunlaşmamış" duruşu da sorgulanmalıdır.

Bazen yarayı kaşımak ve kanatmak gerekir, belki yarım kalan ve ıslıklanan bir masalın sonunu alkışlarla tamamlamak isteyen bir Mesut Özil gerçeği vardır.

Belki de bu kadar yetenekli birinin inandığı davasından caymadığını göstermek için bir fırsata ihtiyacı vardır. Neyse, herkesin hoşgörüsü "olduğu" kadardır!

Not: Disiplinin bile sevgiyle olanı güzeldir inatla olanı değil!

H H H

Bu sezon transferde en çok konuşulacak isimlerden biri Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı.

Gerçekten harika bir sezon geçirdi, adı büyük kulüplerle anılıyor. Her kulüp böyle bir futbolcuya sahip olmak ister ama ortada konuşulan paralar gerçekse, kimsenin "kulüpler batıyor" çığlıkları atmaya hakları yok.

Aynı futbolcuya talip olarak menajerlerin ekmeğine yağ sürenler, geçmişteki izlerini sürsünler ya da kulüplerin defterlerini düreceklerine gençlik tarlalarını sürsünler.

U17 Milli Takımı harika gençlerle dolu.

H H H

Sezonun dikkat çekici isimlerinden bir diğeri Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün'dü.

Hangi akla hizmet kiralık verilen bu genç oyuncu, Galatasaray'ın yeni sezonda en değerli transferi sayılmalı.

Bazen eldeki imkanlar kısıtlandığı zaman Ama bir başkanlık seçimi uğruna "derin devlet" pozisyonu alan kulüpte yarınlar soru işaretleriyle dolu.

Şahısların kulüplerin önüne geçmesine izin verenler ve yanlışların üzerini örtenler her zaman bedel öder.

Not: Galatasaray yanlışları süslemekle, menajerleri beslemekle yükümlü bir kulüp değildir.

H H H

Transfer mevsimleri hararetlidir.

Medyada yalanlanan transferlerin zaman içinde doğrulandığı görülür.

Çıkan haberleri yalanlamakla kendilerini tekzip etmek arasında koparılmaz bağlar varken aynaya bakanlar pek görülmez.

O yüzden futbolun kadife keseleri yürek yasalarını her zaman sollar.

Ne olursa olsun yeni sezondan tek dileğim, dürüstlük ve sportmenlik.