Değişim!

Fenerbahçe'de kombinelerin tükenmesiyle umutların çoğalması arasındaki yakınlık, farklı bir sezonun ve beklentilerin anonsudur.

Tuttuğunu transfer etme metodundan uzaklaşmakla, hesaplı davranmak arasında atılan doğru adımlar var.

Rakiplerin de akıllı transferler yaptığı bir dönemde, takımdaki eksiklerin ve erken açılan sezonun zaaflarını Türkiye'nin en pahalı teknik direktörü kapatacaktır eminim.

***

Mesut Özil ile Fenerbahçe aynı denizde iki dargın kıyı. Mesut Özil'in bir yanı çocukluk aşkına kavuşmaktan bahsediyor öbür yanı yanlışlarını ihbar ediyor.Fenerbahçe'yi takip etmekten vazgeçmek gözden çıkarılmayı göze almaksa, Mesut Özil'in "itibarsızlaştırmak" konulu yakınmaları tek camı çatlak gözlükle ufka bakmak sayılmalı.Ama Mesut Özil'in ikinci bir şansı hak ettiği gerçeği de parantez içinde kalmalı.Sadece yetenekten güç toplamanın yetersiz olduğunun farkına varıp, yanlışlarını doğrulamak kaydıyla!

***

Trabzonspor'un transferdeki çizimleri aynı hedefin mimarisini işaret ediyor.Hepsi yerinde transferler, gelenler gidenlerin üzerinde. Üstelik geçen sezon alınan gençlerin takıma katacakları da caba.Geçen sezonun aksine şampiyonluk baskısından kurtulmanın rahatlığı olacaktır ki bu da pozitif bir transfer sayılmalı.Ama rakiplerin geçen yılın üzerinde bir takım kalitesine sahip olacakları şüphesizken, oluşturulacak "blok taşlar" da unutulmamalı.

***

Galatasaray'ın Okan Buruk'la anlaşması emeğin ve zarif adam duruşunun ödülünü almasıdır.Okan Buruk bugünlere gelmek için çok şeyler verdi. İçi boşalmış bir takımda önce hasarı onarmaya sonra da vereceklerinin karşılığını almaya geldi.Yönetimin gösterdiği tavır, Okan Buruk'un yalnız kalmayacağının garantisi.Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı yerinde bir transfer ve savunmadaki savrukluğu yok edecektir.Yunus Akgün ve Emre Akbaba'ya da anlamlı bir "geri dönüşüm" olarak bakmak gerekiyor. Hiç şüphesiz bu sezon ligin en enerjik takımlarından birini izleyeceğiz.

***

Beşiktaş'ta gidenlerin yerini doldurmak için hareketli günler yaşanıyor.Teknik direktör Valerian İsmael'in geçen sezon biriktirdiği güveni bu sezon kolayca harcamayacağına inanıyorum.Beşiktaş'ta bol gollü bir sezonun gösterime gireceğine inandığım gibi.Sessizliğine bakmayın, futbol zekasına en çok güvendiğim isimlerden biri olan Emre Belözoğlu bu sezon Başakşehir'i farklı boyuta taşıyacaktır."Dört transfer daha yapacağız" diyen Emre Belözoğlu ile geçen sezondaki sihrin arkası gelecektir.

***

Bütün bunların yanında Hüseyin Eroğlu, Ünal Karaman, Ömer Erdoğan, İlhan Palut ve Hakan Keleş gibi teknik adamlar el üstünde taşınmalıdır.

Zarafetin ve bilginin özne olması gereken futbolda gözler de değişmeli yüzler de!

Çünkü sezon başlayınca kulüplerde yaprak dökümü de başlayacak ve nedense "ikinci el teknik adam borsasında" hep aynı adamlar üst düzeyden işlem görecektir.

O adamlar ki futbola zerre kadar katkıda bulunmamış isimlerdir.

Aynı fasılları izlemekten bıktık.

Yeter artık!

Sazlar da değişmeli sözler de.