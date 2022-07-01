Saman kağıdı!

Fenerbahçe için yeni sezonun en anlamlı transferi Emre Mor.

Dar alanda çoğalan bileklere ve rakibi şaşırtan dikine bindirmelere ihtiyaç büyüktü.

Gerçek anlamda gücünü göstermediğine inandığım genç adamın Fenerbahçe'de hem yaratıcı hem bitirici bir rol üstleneceği kesin.

Hiç kullanılmamış yanları o kadar çok ki.

Galatasaray'da başarılı olamadığından söz ediliyor da Karagümrük'deki gelişimi harika bir ışık yaydı. Bunun teşekkürü de Volkan Demirel'e ait.

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Birçok Fenerbahçeli arkadaşım Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u soruyor da "pek fazla bilgim yok" diyorum.

Fenerbahçe'de göreve başlayan teknik direktörlerin sezonun sonunu getiremedikleri için tedirginlik kokan bir soru bu.

Ama arkasından ekliyorum;

"Pereira'ya benzemeyen ve aldığının karşılığını verme duygusuna sahip bir duruşu var." Fenerbahçe'ye futbol olarak level atlatacağı izlenimi veren birine iyimser gözle baktığımı itiraf ediyorum."

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Arda Turan'ın açıklamalarına baktım da Arda'nın vefa duygusu büyük.

"Başka takımda oynamam." Başka kulüplerden teklif alıyor mu bilmiyorum ama "Galatasaraylı olarak kalmak" onun hayatının öznesi.

Büyüdüğü mahallenin izlerini terk etmeyen Arda'nın insani yanı çoktur, arkadaşlarını sırtında taşır.

Galatasaray'ın altyapısındaki gençlere gösterdiği özenden biliyorum.

Teknik direktörlük hayalini hayata geçirirse eminim ki başarıya ulaşır.

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Bazı transferler "anlamdır" takıma güç katar, bazı transferler "camdandır" top çarpsa kırılır.

Birçok kulüpte teknik direktör ve menajer arasında "ahlaksız bir ortaklık" mevcuttur.

O yüzden Hatayspor'un bulduğu yabancıları çok merak ediyorum.

Çünkü onlardaki sihirli futbolcu bulmak gerçeği bir transfer felsefesi.

Belli ki üç kağıtçı menajerlerle yakınlıkları yok, belli ki yetenekli futbolcuları keşfeden scout'ları dürüst.

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Ne menajerler biliyoruz aracılık yaptıkları futbolculardan komisyon alarak "duble yol" buluyor.

Ne teknik adamlar gördük, kulüpleri batırmak uğruna menajerlerle bir olup "kakalama istasyonları" açtılar da iplikleri pazara çıkınca kaçtılar.

Ne utançtır ki borç batağına saplanan yönetimler bile onlara hesap soramadı.

Not: Paranın piyonları el üstünde taşınırken düğme iliğini ihbar eder mi?

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Merak etmesinler hülle transferleri de biliyoruz piyasayı yönlendiren züppeleri de.

Develer tellal iken pireler berber iken, bu ülkede kimse kimseyi bu kadar kolay kandıramazdı!

Şimdiki zamanda insanlığın ölçüsü paradır artık. Hayatın öznesi paralandığı içindir ki ölen insanlık da kapanmayan yaradır.

Geçmişe yolculuklar güzellikleri anmaktır biraz. Biraz da şimdiki zamana bakıp kaybettiklerimize yanmak.

O yüzden çocukluğumun sokak çeşmelerini bugünün para musluklarına değişmem.

Gençlik yıllarımın saman kağıtlarını son model laptoplara değişmem.