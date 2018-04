Halay

Adalet terazisinde bir kıl bile ağırdır.

Bu küfür kıyamet ve haksızlık ortamı vicdanları sızlatmıyorsa mektuplar yanlış adreslere gidiyor demektir.

Çünkü vicdanı olmayanlar sağırdır.

Ama kimsenin kuşkusu olmasın ki, bir gün herkesin yüzüne son defa bakacak hayat!

"Giderken yanında ne götüreceksin?" Bu sorunun cevabını da isteyecek hayat!

Onur, haysiyet, asalet vs…



***



Herkes taşırdığı kadar bu kirli denizin içinde.

O yüzden kimsenin gerçek anlamda adalet istediğini zannetmiyorum.

Bu ülkede hakem kıyaklarına tepki gösteren "birilerini" gördünüz mü?

Rakiplerin hakkını gasp etmeyi nimet bellemek varken!

Peki, bu ülkede hakkı olmayanı reddedeni gördünüz mü?

Haram puanları ganimet bellemek varken!

"Ben kimin şampiyon olduğuna değil nasıl şampiyon olduğuna bakarım!" diyorum Herkes gülüyor.

Çünkü asaletin olmadığı yerde her şey makbuldür!

O yüzden ben de başka çıkış yolları buluyorum.

"Bazı hakemler futbolun lanetidir!" "Bazı teknik adamlar da medyanın ihanetidir." Var mı itirazı olan?



***



Bu mesleğin içindeysek, Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemini işaret etmekle yükümlüyüz.

Galatasaray'a Alanya'da bir hakem ziyafeti düzenleyen Ümit Öztürk'ü!

Kendisine özel olarak rozet takmak isteyen varsa takabilir.

Ama bu adamın düdüğü ömür boyu elinden alınmalıdır.

Adaletsiz birinin hakemliği cinayetle eşdeğerse, böylelerinin hakemlik mesleğine ve Türk futboluna verdikleri zararın ödeştirilmesi asla mümkün değildir.

Bu şartlar altında Galatasaray şampiyon olursa gurur mu duyacak?

Elbette!!!

O halde bir hatırlatma yapalım.

Böyle bir şampiyonluğun "halayı" hakemsiz çekilmez!



***



Antalyaspor karşısındaki Fenerbahçe'ye bakarken perşembe gününden bu yana izlenen yola baktım.

Bir meselede ilk gerçek çirkinliklerin sorgulanmasıdır.

O yüzden "konuşanlar susmalı" diye not düştüm.

Bu takımın otobüsü kurşunlanırken, bu kulüp soysuz kumpaslara yem edilmek istenirken meydanlara çıkan gerçeği hatırlattım.

"Fenerbahçe'nin tek sahibi vardır" dedim. "Taraftarı…" Kalanını büyük puntolarla yazdım.

"GERİSİ KENARA ÇEKİLSİN!"

Çünkü tribünlere sızdırılan teröristi imha edecek güç de onlarda mevcuttu.

Bu takıma sahip çıkacak duruş da.

Gerisi inleyen nağmeler!



***



Sevginin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz artık.

Sıkacak el o kadar az ki.

Ortalık çürümeye ait delillerle dolu.

"Kabadayılara biat kültürü" bir ahlak erozyonu yaşatıyor.

Kötülük bu denli itibar gördüğünü bu yaşıma kadar görmedim.

Zorbalık iskeletine et taşıyanlar memleketinde çocukları korumak artık büyük bir sorun.

Ne yani çocukları derin dondurucuda mı saklasın anneleri.

"Nasılsa yaz geldi" diye.