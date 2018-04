Oyuncu!

Futboldan aşk ve asalet gitti, ihtimaldir ki özlenmiyor.

Sevgi ve saygı bitti, o yüzden kanlı kalemle yazılıyor senaryolar.

İnsanları birbirine düşürmenin her haline yatırım yaparken!



***

?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki rezaletten sonraki ortak görüş: Türk futboluna operasyon var Önce Şenol Güneş'e geçmiş olsun demeliyiz.

Bir iteknik adamı stadın içinden hastaneye yolcu ettiren alçaklığın sonrasında, futbolun öznesi de yaralıdır cümlesi de.

Perşembe gecesi tribünlere sokulup köşelere yerleştirilmiş "kahpe oyuncular" olduğu muhakkak!

Tek amaçlarının Fenerbahçe'yi imha etmek olduğu da muhakkak.

Beşiktaşlı futbolculara soyunma odasına giderken saldıran güvenlik güçleri var.

Güvenlikten sorumlu adamları sorguluyorsak kumpasın delilleri ortada!



***



Peki, neden hep Fenerbahçe?

Neden hep aynı adrese yönlendiriliyor hainlikler?

Oysa perşembe gecesi işlenen cinayette hiçbir gerçek Fenerbahçe takımı kadar masum olamaz.

Ama buna karşılık belki de en büyük bedeli onlar ödeyecek.

Olası bir kupa gidecek, ligdeki umutlara darbe vurulacak.

O Fenerbahçe ki; otobüsüne kurşun sıkılan takım. Nice alçak senaryolarla yılları çalınan takım.

Galatasaray maçında 3 penaltısı birden verilmeyen takım!

Hakem Mete Kalkavan'ın kararını sonuna kadar onaylıyorum.

Tolga Zengin'i es geçmesini ayıplıyorum.

Düşünüyorum da, bugünlere gelene kadar ne çok alıştırma yapıldı da, nasıl soysuzca seyredildi! Final sahnesi için Saracoğlu seçildi öyle mi?

O yüzden Fenerbahçe taraftarının tasarrufunda saklı, isyan etme hakkı.



***



Ayrıca bütün failler tribünlerde değil. Onlar ekranlarda, gazetelerde, sahada, kulüplerde her yerdeler!

Kabadayılığa her yıl format atanlar kirli ayaklarıyla güzelliklerin üzerinden geçti de ne oldu?

Alkışlanmadılar mı?

Futbol medyası bunlara uşaklık etmedi mi?

Teknik adamları arkadan vuranlarla kontak kuranlara iyi bakın!

Tribünleri yönlendirenler ve cehaletin palazlanmasına yatırım yapanlar şimdi ellerini ovuşturuyorsa.

Onlar için bir çocuğun gülmesi değil ölmesidir değerli olan.

O yüzden çocukları sevmeyen zorbalara gösterilen itibar, en gerçek cinayet aletidir.



***



İçinde unutulmuş güzellikleri taşıyan şarkılar gibidir hayat.

Düşünce gücü ve vicdan insanlığın en güzel sınamasıdır.

Başkalarını bilmem ama bizler için hiçbir kirli oyunun kazananı asalet olamaz.



***

Benim öznem çocuklar.

Korkutulan çocuklar.

Maçlardan en çok keyif alması gerekirken, dünyaları karartılan çocuklar. Bilmiyorum bu çirkin düzenin tetikçileri çocuklarımızın daha neyini alacaklar!

Duyuyor musunuz anonsları?

"Koşun koşun! Sinemaskop filmler geldi mahalleye.

Çocuklarımızın aklını oynatacaklar!"



***



Not: Bilinmelidir ki çocuklar hiçbir filmi yarım bırakmaz.

Hele sahipsiz kalmışlarsa!