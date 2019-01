Nerede kalmıştık!

Bir hafta arayla gece– gündüz gibi iki maç oynadı Fenerbahçe… Bursaspor 90 dakikasının rakamlarıyla, Malatyaspor'unki o kadar farklı ki, nereden bakacağınıza, ne diyeceğinize karar veremiyorsunuz. O zaman adım adım gidelim. Maçın hikayesinde kazanmak isteyen oyuncuların vücut dili vardı. İlk yarıda büyük maçlarda gördük bunu, diğerlerinde değil. Takımın en büyük problemi kazanma alışkanlığını kaybetmesiydi ki; Bursa'daki ikinci 45 bunun örneğidir. Bu kez üç kere öne geçmek zorunda kaldılar galip gelebilmek için.

Fenerbahçe taraftarı sahalara geri döndü. Geçen sezon 14 puan kaybı vardı Kadıköy'de. Bu yıl ilk yarıda bu rakama ulaşıldı. Artık, "Bu statta oynamak zor" diyen rakip de kalmamıştı. Sadece oyuncular değil, taraftar da Malatya maçını final haline getirdi. Özellikle numaralı üst. Sadık çok ön plana çıktı haklı olarak. Bunu hissettiriyor ve gösteriyor. Ama Mehmet Topal'ın, Mehmet Ekici'nin, İsla ve Soldado'nun da maçı yüzde yüz yaşadıklarını atlamak haksızlık olur. Sorumluluk almak bir yana, bu ısrar ile diğer oyuncuları da yanlarına çektiler. İsyanı onlar başlattı yani. En önemli soru; bundan sonra ne olacak? Moses'in temposu, direkt kaleye hareketlenmesi ve rakip savunmanın dengesini bozan stili, kalan maçlarda çok önemli bir faktör. Ancak orta saha transferleri sezonun kaderini çizer.



İki makine

Başakşehir'in önlenemez istikrarını geçebilecek takım var mı? Lafı dolaştırmayalım; yok. Bunun farkına erken varan Fikret Orman var. Hemen takımını yenilemeyi formüle ederek, bütçe açığını kapatmaya soyundu. Şenol Güneş'in isyanı haklı ama, kalan oyuncularına ödeme yapılması için, yanlış hesapların doğruya dönmesi şart. Fatih Terim, Göztepe maçı sonrasında sert konuştu. Özellikle de kendi yönetimi için, "arkadaşlar çalışıyor" diye serzenişte bulunması ilginçti. Oyun gücü ile bu yarışın peşine düşemeyeceğinin çok farkında olarak, problemleri çözecek bir santrforda ısrarcı oldu. Kulüp bu zor zamanında 13 milyon euro gibi bir bonservisi gözden çıkartarak Diagne'yi almaya mecbur kaldı. Medyası, taraftarı veya camiası olmayan bir rakibi geçerek, Şampiyonlar Ligi'ne gidebileceğinin hesabını yapıyor Fatih Hoca. İkinci makine ise Konyaspor. Aykut Kocaman, son Antalya oyunuyla "ben geldim" dedi. Müthiş bir pas oyunu, rakibi sürekli sıkıntıda bırakan saha dizilişi ve her pozisyon için detaylı bir aksiyon planı. İkide iki yapan üç takımdan biri ve zirveye de sokuluyor. Bu kez elinde daha kaliteli bir kadro da var. Ligin rengi çok değişecek anlaşılan



Transfer planı

Tüm Fenerbahçeliler Moses'den sonra santrfor haberi bekliyorlar ama şu anda açık olan tek yabancı kontenjanı için, pas kalitesi yüksek bir orta saha oyuncusu öncelikli olmalı. Slimani'nin durumu henüz belli değil, ayrılırsa santrfor almak zaten şart. Ancak öne geçtiğinde bile topu rakibine bırakan, baskı yediğinde telaşlanan bir orta sahayı onarmak, öncelikli olmalı.