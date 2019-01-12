İpuçları! – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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İpuçları!

ile birlikte geçen 240 saatin sonrasının merakıyla izledik maçı.
Ne yaptıklarını değil, ne yapmak istediklerinin görmeye çalıştık.

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Tek ön libero mesajını aldık. Jailson ve Topal'ı ayrı ayrı kullandı. Tek santraforu (Slimani) ilk 45'te denedi, ikincisinde ile Frey yan yanaydı. Dirar'ın ilk goldeki katkısını gördükten sonra Fas'lı oyuncunun kendisine takımda alan açma ihtimali yükselmiş durumda.
Ayew'in oyunu sol önde oynamasıyla, şubat ayında Valbuena'nın yeniden kulübeden hamle oyuncusu olmasına şaşırmam. Ama dikkatler Sadık Çiftpınar'a kenetlenmişti. AZ'nin golden sonraki baskısıyla da hazırlık maçı ötesinde çok net bir testten geçti.
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Oyuna iyi başladı, böyle de devam etti. Skrtel'in üç seneden sonra sağ stopere geçmesi, yeni bir partnerle oynaması, belli uyumsuzları getirdi.
Yine de rakibe pozisyon vermeden bitirdiler devreyi.
Eljif ve Ferdi'nin oyun organizasyonu çok eksik kaldı.
Baskıyı kıramadılar. Ancak Ferdi'nin oyun aklı ve pas kalitesinde daha önde olması ilginç.

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