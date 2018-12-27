Fenerbahçe önlem aldırır! – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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önlem aldırır!

'ın göreve gelmesiyle birlikte, bir parmak şıklatmasıyla tüm problemlerin çözüleceğini sananlar vardı. Onlar, geçen sezondaki "doğru oyunu" da "vasat" olarak yorumluyorlardı. Sanırım gerçeklerle yüzleşmenin pişmanlığını yaşıyorlar ama hala yere düşen burunlarını almıyorlar. Ersun Hoca'nın takıma dokunduğunu hemen anladık. Daha temaslı ve öne gitmekte istekli bir oyuncu grubu var. ve Giresun maçları bunların provasıydı, son karşılaşması ise oyun karakterinin zirvesidir. Toplam 95 dakikanın 90'ını rakip sahada geçirdi . Gol atamadı. Maç bittiğinde "kötü oynadı" diyenler vardı. Benim için ise oyun müthişti. Rakibi kaleye bile getirmeden, kendi sahasına kalmaya zorlayan bir "hüküm" vardı. Böylesine üstünlüğün neden tabelaya yansımadığını merak ediyorsanız; "kalite" derim. Üç sezondur en büyük sorun bu. Oyuncuların isteği ve ellerinden geleni yapma çabasına saygı duyarak, beceri sınırları hakkında konuşuyorum. "O girse, bu çıksa" diye konuşanlar olacaktır elbette. Ancak bir takımı var eden şey "oyun aklıdır"… 'un eksik olan altı oyuncusu, yani takımının yüzde 60'ı yoktu. 11 kişi ile defans yaptı. Fenerbahçe'de ise Valbuena yoktu. Sahadaki duruma baktığınızda takımın ofansif aksiyonlarındaki yüzde 50'ye işaret eder. Sonuçta, Fenerbahçe taraftarı, "önlem almaz, önlem aldırır" diyor ya; Antalya maçı tam bunun örneğidir. Memnun olmalılar.

Nasıl değişecek?
Ersun Yanal için fizik gücü "olmazsa, olmaz"dır. Ara dönemde önceliği bu eksiği kapatmaya verecek, sonrasında da saha organizasyonunda dokunuşları olacaktır. Yavaş yavaş bir oyun ezberi izlemeye başlarız. Çok başka bir takım ortaya çıkar. Yener-yenilir ama "Burada ben varım" diyen takım karakteri ortaya çıkar.

Transfer sorunu çözer mi?
Eğer 'a gidip, "Shakhtar'dan aldığınız Fred'i bize kiralayın, nasıl olsa oynatmıyorsunuz" deyip, razı ederseniz, bir çok sorunu da çözersiniz. Nasıl ki , Emre Belezöoğlu'nu orta sahasına koyup, şampiyonluğa oynamaya başladıysa, Fenerbahçe da oyun aklına kavuşur. Demek istediğim, oyun kalitesini yükseltmek. Fred olur; başkası alınır. Fark etmez.

Golcü sorunu mu var?
Performanslar değişebilir. Oyuncuya faturayı kesmek çok doğru olmaz. Fenerbahçe'nin problemi kendi oyununun olmamasıydı. Taç atışları için seti bile yoktu. Önemli olan topu rakip ceza sahasına atmak değil, bunun sonrasını hesaplamak, planlamak. Comolli de bunu bilmez, Ersun Yanal bilir. Çok şey isteyecektir oyuncularından.

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